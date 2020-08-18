KFC早餐$15/麥當勞$10麥樂雞/Pizza Hut普通批$80｜8大優惠券合集

不少連鎖餐廳及品牌推出多張優惠券，讓大家可以優惠價錢買到美食。《香港01》記者整理8間食店共94張優惠券，有麥當勞、KFC、Pizza Hut、大家樂等，不少更是無限次使用。

🍟麥當勞全新27張電子優惠券

麥當勞App最新推出的27張電子優惠券至8月23日適用，今期優惠券總值更加碼到$400！本星期精選優惠有「$10歎九件裝麥樂雞」、「$1歎冰凍港式奶茶」「$10歎兩個豬柳漢堡」、「$27歎板燒雞腿飽超值套餐」及「$18 歎四重芝士孖堡配中汽水」。至於很適合夏日的麥旋風亦超值發售，立即點擊睇清所有優惠及使用細則 👇👇

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🍗KFC最新7張優惠券

KFC最新推出的優惠券由即日至8月23日使用，最抵食有$15早餐優惠券，另外還有全日適用的$1中汽水優惠券。無需下載，點擊圖片睇更多優惠詳情並Cap圖無限次使用 👇👇

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😋其他6間食店優惠券

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除了多張優惠券，也有很多食肆多項飲食優惠吸客，除了外賣自取優惠，亦有堂食優惠，如Mr. Steak自助餐半價、外賣自取半價起等，點擊圖片睇多間食肆優惠詳情 👇👇

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完整優惠詳情可立即點擊睇全文 👉👉飲食優惠64間 Mr.Steak自助餐半價/麥當勞$10麥樂雞/KFC/譚仔

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以前香港社會並未很富裕，所以有不少俗稱「下欄嘢」的食物誕生。但其實不少「下欄嘢」在經用心烹調後變成了美食，點擊圖片睇睇有沒有你吃過的 👇👇

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