於討論區有網民表示踏入職場就不應喝華田，更指這是失禮的行爲，引來網民熱烈討論到底飲品有沒有年齡之分，不少網民都指反倒是小時候有很多被標榜「大人才可喝」的飲品！

連登討論區有網民開Post，覺得踏入職場後就不應該點阿華田作爲餐飲，因爲阿華田給人感覺十分幼稚，應該挑選比較不太稚氣的飲品。

一杯餐飲都有幼稚之分？（《月滿軒尼詩》劇照）

不少網民都一同討論飲品是否有年齡之分，當中有不少人都指，有些飲品你在小時候覺得是成人才會飲，是成長的印記，不過現在大個之後再回憶，像咖啡奶茶這種提神飲品已經成爲日常，自己反而想喝少兩杯呢。

👇👇👇點擊睇全部大人的飲品👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

😱😱😱 同場加映：魚肉燒賣10件共鳴事 網民教蒸燒賣秘訣 豉油以外加乜最好食？😱😱😱

香港的街頭小食種類何其多，有人對魚肉燒賣情有獨鍾。雖然有人表示魚肉燒賣是全粉頭，根本不懂欣賞，但有連登網民就魚肉燒賣展開了熱烈討論，更指豉油加辣油最好食，當中的10件事相信能引起大家的共鳴。

👇👇👇點擊睇魚肉燒賣共鳴👇👇👇