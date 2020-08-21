有印尼公司推出營多撈麵味雪糕，不知有沒有勇者敢試呢？印尼撈麵陪伴不少人成長，由細細個去7仔買碗食，到現在變成抗疫儲糧必需品，都是大家的集體回憶。《香港01》飲食記者整理13件共鳴事，食過的你一定有共鳴！

印尼電子商店Holi Ice Cream最近推出一系列獨特風味的雪糕，當中更連港人熟悉的營多撈麵都變成雪糕新口味，但香港網民似乎未試先拒絕，形容是「聽到想作嘔」和「真暗黑料理」，點擊圖片睇睇到底營多撈麵雪糕是什麼味道 👇👇

雖然香港人暫時未吃到營多撈麵味雪糕，但便宜又飽肚的印尼撈麵一定令你越食越上癮，當中更有大家都經歷過的共鳴事，例如醫肚習慣打孖上、剪開醬料包都必定會爆粗等，點擊睇睇13件關於印尼撈麵的共鳴事，有誰共鳴 👇👇

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齋食印尼撈麵已經好幸福，但配上配餸更幸福！官方就教大家加簡單，但不少人都有獨特好味配方，點擊圖片睇睇網民嚴選的最夾配餸 👇👇

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公仔麵加落部隊鍋就可以賣很貴，那麼將印尼撈麵加落去又會否升價百倍呢？香港有不少「下欄嘢」在經用心烹調後變成了美食，點擊圖片睇睇有沒有你吃過的 👇👇

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