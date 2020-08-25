八達通3年前推出「不常用八達通行政費」措施，若持卡人3年持續無為成人八達通卡增值或作支付用途，將會每年被扣除港幣15元行政費。最近八達通在官方Facebook發帖提醒市民有關措施，引起網民瘋狂留言鬧爆，形容根本是「夾硬嚟搶錢」。

八達通在官方Facebook發帖提醒市民「不常用八達通行政費」措施，引發網民瘋狂留言鬧爆。（Facebook @ 八達通）

八達通於facebook發文指，於2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通，如三年內並無增值或作支付用途，會被扣除港幣15元的「不常用八達通行政費」。措施引起網民不滿，紛紛在帖文下面留言鬧爆，認為是「掠水」行為，更指「等於我買咗飛睇戲，我唔去睇，戲院要罰我錢？」，覺得非常「黐線」。

《香港01》記者就措施向八達通公司查詢，八達通回應稱，早於三年前，即2017年6月，已宣佈及通知客戶，會推出「不常用八達通行政費」，目的主要是希望客戶經常使用其租用版成人八達通，又表示會繼續提醒客戶可如何避免繳付「不常用八達通行政費」。

😡😡😡點擊圖片睇埋其他網民憤怒留言👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

措施將在2020年10月1日起生效，如果不想冤枉每年被扣$15，就要在措施生效前做多一步。另外有幾款八達通可豁免繳付相關行政費用，按圖即睇八達通行政費用必知5件事👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

💡同場加映：荃灣一日遊4大打卡美食推介💡

位於荃灣的南豐紗廠近年成為了文青新蒲點，無論外面的壁畫，還是裡面的玻璃走廊和大堂的主樓梯，都是熱門的打卡熱點。記者順便推介南豐紗廠的兩間高質美食，打卡前後可以醫下肚。

【第一站】南豐紗廠 —— 文青新蒲點

南豐紗廠前身是紡織工廠，經過活化後，隨即成為文青勝地，無論外面的壁畫，還是裡面的玻璃走廊和大堂的主樓梯，都是熱門的打卡熱點。除了影靚相，還可以逛逛裡面的特色小店，例如手作文創小店Pinkoi、藝術書店Book B、集家品、文具、首飾於一身的清水模水泥創作品牌Shabibi Sheep Workshop，度過慢活的時光。

📷📷📷想知南豐紗廠必影打卡位及點去最方便，立即按圖睇睇📷📷📷

+ 4 + 3 + 2

【第二站】Book B Kitchen Mealmeal —— 日式精緻定食

小店是一間複合式空間，餐廳和書店各佔一半。店內裝修以木系為主調，風格簡約、氣氛溫馨，不過堂食位置不多。餐廳主打日式料理，雖然價錢偏貴，不過食物質素確實不錯。記者最推介的是炸雞日式咖哩飯，雖然炸雞賣相普通，但雞肉肉質嫩滑，亦充滿肉汁，配上味道溫和的咖哩，味道非常有驚喜！

😋😋😋想知小店還有哪些必食推介，立即按圖睇睇😋😋😋

+ 4 + 3 + 2

Book B Kitchen Mealmeal 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓111號舖 營業時間：星期一至日12:30 - 21:00

想知邊度有高質咖啡飲，立即觀看全文👉👉👉荃灣一日遊4大打卡美食推介 必去南豐紗廠/光板田村｜香港好去處