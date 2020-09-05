【中秋節2020】最奢侈月餅索價$1,800　全球首創內餡貴得有道理？

還有一個多月就到中秋，很多餅店和酒店一如既往，推出形形色色的月餅，在傳統、冰皮和奶黃月的戰場上龍爭虎鬥；另一邊廂，每年也冒起不同新口味月餅，適合大膽愛嚐鮮的朋友！ 今年Royal Caviar Club推出全球首創口味月餅，一件索價港幣$450，你又願意買來感受皇家滋味嗎？

Royal Caviar Club魚子醬月餅

Royal Caviar Club是剛進駐香港的俄羅斯品牌，它出名魚子醬、黑松露等頂級食材和香檳，沒想到今年會與月餅來個crossover，推出超奢華魚子醬月餅！

Royal Caviar Club 魚子醬月餅採用10g頂級魚子醬，啖啖都是矜貴滋味。（Royal Caviar Club）

米芝蓮星級大廚Nicholas Chew花了兩年研製這款貴族月餅，內餡採用頂級食材如Royal Cristal魚子醬、澳洲冬季黑松露和松露薯蓉，成為全球首創的魚子醬月餅，外層包上煙韌的冰皮，當然少不了用金箔裝飾，氣派十足。

有皇家級的外表和內涵，自然有皇家級的價格，Royal Caviar Club魚子醬月餅每盒索價 $1,800（4件），即每件平均$450，在9月11日前預訂早鳥優惠也要$1,380，不知道有多少人捨得買來試試呢？

芫荽月餅 味覺大挑戰

除了Royal Caviar Club魚子醬月餅，以下品牌憑著驚奇口味和有趣的包裝，也成為話題性極高的月餅！

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月餅畢竟是與家人慶團圓的中秋食品，最好還是選擇大眾都接受的口味，讓所有人都感受到節日喜悅！冰皮月餅口感清新，味道多樣，適合一大班人共聚時享用，聖安娜冰皮月餅禮盒口味多達12種，保證每人都找到自己最愛，快趁著早鳥優惠，半價預購禮盒吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/05）

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