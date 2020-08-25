【中秋早鳥優惠】Häagen-Dazs雪糕月餅、榴槤冰皮月餅低至65折

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中秋佳節，共享天倫之餘，當然少不了美食相伴！「優質食品專頁 Deluxe」本週提出 - 「中秋食品早鳥優惠」，包括Häagen-Dazs雪糕月餅、貓山王月餅配本地人氣烈Silver Bun、日本人氣威士忌，一律低至72折發售! 中秋佳節宅在家中與家人齊享美食，同樣溫馨！

😋Häagen-Dazs 雪糕月餅 清新水果 x 經典水果口味😋

Häagen-Dazs除了雪糕極受歡迎外，更特別推出創新破格的雪糕月餅！無論在口味及造型均有別於傳統月餅，雪糕月餅冰涼甜蜜的口感，加上高貴優雅的獨特造型，配搭月餅禮盒，送禮自用兩相宜！30/8前預訂，即可以早鳥價買到兩盒Häagen-Dazs雪糕月餅。換領期為9月23日至10月1日。

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😋堡柏紅酒 ｜榴槤冰皮月餅與烈酒Silver Bun的完美配搭😋

中秋共聚一堂嘆月餅之餘，又怎能少了美酒相伴！「堡柏紅酒」推出的猫山王榴槤冰皮月餅及本地製得獎威士忌Silver bun最佳組合！100%正宗馬來西亞猫山王榴槤果肉製成，幼滑香濃、嚼勁十足；配上一杯純手工製、富含清甜果香味的Silver Bun烈酒，獨特榴槤冰皮與美酒的結合，中秋大滿足！

👉👉👉同場加映：可遇不可求的尊貴組合 破天荒價$4,699 (原價: $5,399)

【Hibiki 響 21年 Suntory Whisky x 六 Roku Gin x+西班牙伊比利亞黑毛豬】

享負盛名的Hibiki 響 21威士忌以山崎白橡木桶貯藏21年以上的純麥原酒為主，為Hibiki 響系列高中之選！六 Roku Gin以大師級製造手法，使用了6種經典的日本植物：櫻花、櫻花葉、日本柚子皮、煎茶、玉露，日本山椒，擷取其中的精華及香氣而成！ 配搭西班牙伊比利亞黑毛豬火腿，佐酒一流！

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😋LF Chocolate｜法國頂級朱古力禮盒 😋

曾榮獲3個國際朱古力獎項 (2018 International Chocolate Awards®)的LF Chocolate，今次推出的中秋朱古力禮盒一定要試！香港本地用心製作，配上優質食材，四種不同口味BONBON朱古力：中式核桃酥、紅莓荔枝玫瑰、冧酒栗子及朱古力醬奶多，加上創意十足的朱古力芋頭月餅，新潮口味與家人朋友一起分享喜悅！

😋KABEER｜特選威士忌全部85折😋

KABEER在中秋前夕特別精選四支來自英國的威士忌美酒：「Glenfiddich 18年」、「Balvenie 12年 Double Wood」、「Macallan 12年 Sherry Oak」及「Singleton 12年 Glen Ord」，全部均已85折優惠價格發售。與家人賞月之餘更可以舉杯暢飲！只要購物滿$500，輸入優惠碼「CHEERS80」，即享額外再8折優惠！

😋賣到斷貨再補貨｜$278「蠔門蟹宴」套餐😋

超熱賣「蠔門蟹宴」套餐繼續加推，讓一頓生蠔與螃蟹的海鮮盛宴陪你過中秋！來自美國太平洋的生蠔，肉質嫩滑肥美、散發淡淡的海水味，加上解凍即食的英國麵包蟹，肉質鮮美，蟹膏甘香軟滑！「優質食品專頁 Deluxe」再度以優惠價 $278 加推，套餐包括：美國太平洋生蠔12隻、英國麵包蟹2隻、即開即食蠔刀（原價$ 440），數量有限，售完即止！

😋 一週家常餸菜包套餐｜限時勁減$100😋

中秋共聚一堂，當然要有幾道住家餸！媽子廚房「一週家常餸菜包套餐」5款住家巧手涼伴小吃+5款時令老火湯包，輸入優惠碼「CHEERS80」後只售$406（原價$558），平均每款只是$41！無論餸菜包還是湯包均以上成真材實料，用心烹調而成，並絕添加任何防腐劑，廚房新手也能輕鬆做出住家味道！

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