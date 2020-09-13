【懷舊文具】童年十大至潮文具　九成人開學最夢想擁有是這一件…

轉眼又到開學季，看到時下繽紛的日韓文具，不禁勾起童年回憶——相信很多人小時候都曾儲錢買心愛文具，然後向同學炫耀吧？ 以下精選十款當年最潮的文具，擁有它們便會被冠上「有錢人」的稱號，你又擁有多少件？

每個小朋友都曾經想擁有多功能機關筆盒！（taes309418@IG）

1.機關筆盒

在智能電話不盛行的時代，一個能彈出鉛筆的機械筆盒可讓全部小孩為之瘋狂，亦是當時大家最夢寐以求！機械筆盒設有多個按鈕，按一下可以讓鉛筆架彈起（男孩子會故意彈擦膠鬥遠），方便拿取，還有一些小暗格放擦膠和萬字夾，相比起普通筆盒和筆袋，這款機關筆盒可謂「文具界法拉利」！

機械筆盒價格不便宜，如果想買到熱門卡通公仔例如Hello Kitty、叮噹和美少女戰士等，分分鐘要100元以上，所以只能默書連續3次100分才可求媽媽買來當獎勵呢！

2. 字母擦膠

擦膠一定是變化最多的文具！早在二十年前，市面已出產各種顏色、香味和形狀的擦膠，雖絕大部分都擦得不乾淨，但仍無礙小朋友收藏它們的衝動。

字母擦膠是一套A-Z的擦膠，上面寫了英文生字和插圖，好看又可用來玩拼字遊戲，所以有些老師會用來獎勵乖孩子，按逐顆逐顆送出的話，要收集一套也不容易呢！

有人將童年回憶復原，重新出版字母擦膠套裝。（jklittlethings）

3. 香味筆

別說小朋友，大人對糖果色彩和甜美香味也毫無抵抗力吧？香味筆曾風靡一時，很多女生儲起畫畫和寫紀念冊，而升上中學後也會製作色彩繽紛的筆記，溫習時有繽紛顏色和撲人香氣作伴，立即精神一振，所以這些精美文具也不是只有觀賞作用啊！

桃子和青蘋果味最香，但礙於中學功課只能用藍色和黑色筆，用得最多的總是肥皂味藍筆。（kuma0809@IG）

即看更多懷舊文具：

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/13）

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