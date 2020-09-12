去茶樓歎「一盅兩件」是老一輩的傳統消閒活動，其實不少70、80和90後港人對飲茶都有回憶，因為小時候總要陪長輩去飲茶，簡直是周末活動！可惜時光飛逝，舊式茶樓漸漸被淘汰，連帶著茶樓文化及術語都被遺忘！「那些本土味」第三集為大家介紹6大茶樓術語。

《那些本土味》和大家穿越時空，重溫舊時的美好，細數香港本土食玩買文化，回味昔日童年時的香港，有舊相舊故事想話我哋知，歡迎電郵至travel@hk01.com，讓我們一齊回到過去。

舊式茶樓越來越少見，這一輛煎腸粉的推車你見過未呢？（資料圖片）

現時舊式茶樓為數不多，連帶著以前常用的茶樓術語都慢慢消失。你知道甚麼是「大牌檔」嗎？原來茶樓內都有個「大牌檔」，但並非是我們認知上炒小菜的大牌檔。想知究竟大牌檔是甚麼？按下圖即睇🍵🍵

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不少老一輩朝早的「例行公事」，就是去茶樓「飲啖茶食個包」！不過對於記者這種90後來說都有好多回憶！例如小時候鍾意食的雨傘啫喱糖、姐姐推住點心車叫賣、茶客準備搶點心等！按下圖即睇10個飲茶回憶😂😂

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😋😋😋 同場加映：雞蛋仔vs格仔餅、蛋撻牛油皮定酥皮？10款兩派fans食物引世界大戰 😋😋😋

你鍾意食牛油皮蛋撻，還是酥皮蛋撻？記者整理網民熱數10款有兩派粉絲的食物，包括雞蛋仔還是格仔餅、可樂糖食有糖面還是無糖面？缽仔糕都有兩隻味道！按下圖即睇兩派支持者為何爭持不下😎😎

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