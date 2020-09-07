麥炸雞加入連鎖炸雞戰線後吸引不少忠實擁躉，更將於9月10日推出全新蜜糖BBQ麥炸雞。《香港01》飲食記者收到最新麥炸雞，立即為大家實試，並與KFC及Jollibee的炸雞比併，到底哪間最好食？

麥當勞在2019年11月底推出了麥炸雞後，隨即引發廣大網民討論到底哪間炸雞最好吃。雖然暫時未有結論，但麥當勞將要推出全新蜜糖BBQ麥炸雞，更指這次炸雞的美味重點是「卜卜脆、肉嫩和Juicy！」未試過又點知？

記者買來另外兩大連鎖店炸雞實試，包括KFC的狂惹香燒雞和原味炸雞，以及Jollibee的樂脆雞。記者更找來幾位飲食記者盲測，想知結果立即點擊圖片睇睇 👇👇

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雖然Jollibee最後仍然成為記者們心目中的炸雞第一名，假如你平時都喜歡BBQ時加蜜糖，其實都不妨一試新出的蜜糖BBQ麥炸雞。加上只要你是麥當勞App用戶，更可於9月7日至9日以$10買到一件雞鎚。

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