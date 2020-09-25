踏入初秋，正是食蟹的好時節。《香港01》飲食頻道記者精選了5間鮮蟹主題的酒店自助餐優惠，包括The Langham朗廷酒店、JW萬豪酒店、Eaton逸東酒店、帝逸酒店及城景國際，優惠低至72折！

（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）