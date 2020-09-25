踏入初秋，正是食蟹的好時節。《香港01》飲食頻道記者精選了5間鮮蟹主題的酒店自助餐優惠，包括The Langham朗廷酒店、JW萬豪酒店、Eaton逸東酒店、帝逸酒店及城景國際，優惠低至72折！
（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）
【1】朗廷酒店 —— 75折任食水蟹粥、花雕蛋白蒸蟹
The Langham推出全新秋日螃蟹慶典自助餐，除了任食生蠔、龍蝦等凍海鮮外，還有黑胡椒炒蟹、澳門水蟹粥、薑蔥粉絲蟹煲、花雕蛋白蒸蟹、烤加拿大松葉蟹腳配黑松露等螃蟹菜式，當然還有生蠔、龍蝦等凍海鮮和多款精緻甜品。
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The Food Gallery
地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂
電話：2132 7898
【2】JW Marriott —— 低至75折任食皇帝蟹腳、鱈蟹蟹腳
JW咖啡室推出鮮蟹主題自助晚餐，任食冰鎮日本皇帝蟹腳、韓國鱈蟹蟹腳、英國麵包蟹、加拿大紅蟹或澳洲加菲蟹，亦有多款蟹料理，包括花雕雞油蒸蟹伴馬拉河粉、蟹肉蟹粉燴蛋白、蟹粉伴蟹腳粥等，還有手握壽司、精緻自家製甜品等美食。
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JW咖啡室
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓
電話： 2810 8366
【3】Eaton HK —— 任食生蠔及多款蟹類
餐廳推出全新海鮮主題自助餐，有生蠔、波士頓龍蝦等凍海鮮，亦會輪流供應鐘拿蟹、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹及三點蟹。另外亦有其他熱食如新加坡咖喱炒蟹、白酒煮蜆、日式龍蝦卷等。
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普慶餐廳
地址：香港九龍彌敦道 380 號 Eaton HK B1 樓層
電話：2710 1901
【4】帝逸酒店 —— 72折任食鱈場蟹、登格斯蟹
酒店推出「尋味蟹饌」自助晚餐，供應法國麵包蟹、登格斯蟹、鱈場蟹等各地時令蟹種，更有超過20道蟹料理，包括花雕酒蟹肉蒸滑蛋、海蟹明火粥、芝士焗釀蟹蓋、蟹膏蟹肉扁意粉、蟹粉小籠包等。當然還可以任食生蠔、刺身、日式爐端燒及天婦羅等美食。
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Alva House
地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓
電話：3653 1118
【5】城景國際 —— 免加一任食生蠔、法國膏蟹
酒店推出全新自助餐主題，以蟹為主角，任食法國膏蟹及加拿大鱈場蟹腳冷盤、還有梳乎厘焗釀蟹蓋、堂煮築地蟹皇水蟹粥、黃咖喱煮皇后蟹、橋底炒蟹等。當然少不了美國及紐西蘭兩款生蠔、青口、凍蝦等凍海鮮，還有多款榴槤甜品。
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City Café
地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓
電話：2783 3287
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