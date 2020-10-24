香港租金貴，不少人都會轉向網上生意，現時有不少小店都在網上販售甜品，芋圓、巴斯克蛋糕等等都有！精選7間超人氣IG持牌甜品店，讓大家買得安心吃得放心！

【1】@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

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【2】@bagelforyou——自選口味自由度高

bagelforyou的粉絲人數較多，團數也較爲穩定，每星期一團，逢星期五晚上九點落單。口味可以自選，挑選包體口味之後，就可以自己再添加餡料，配搭出自己想要的味道！除了Bagel也有可麗露！

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【3】@Hemma.hk——巴斯克芝士蛋糕供貨人氣Cafe

未聽過hemma，都總聽過artista perfectto吧！位於銅鑼灣的artista perfectto是人氣cafe，而店内的巴斯克芝士蛋糕，正是小店hemma.hk的出品！金黃的焦香外層，裏面是幼滑的半熟芝士蛋糕，十分吸引！

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【4】shallmakecake——超多口味果撻

超多不同口味，放在一起十分吸睛誘人！每款口味都有分Normal Size、Mini Size及6寸、10寸的蛋糕Size，不管是散水餅還是蛋糕都十分適合！不像其他網店需要等團，只要購入12個以上的Normal Size，或50個以上的Mini Size即可免運費面交或加錢送貨。

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【5】xlxlxlxl——一秒爆團千層蛋糕卷

近日大熱的彩色千層蛋糕卷，完全在Instagram上洗板！身邊朋友都紛紛訴説好難搶，首先要搶入限時的WhatsApp群組，才可以得到交收時間表，填表之後還需要再抽籤方可以買得到。

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【6】@another_story_by_another_baker——送禮必備馬卡龍

彩色的馬卡龍送禮最美了！有些馬卡龍更會插有一個小試管，大家在吃之前可以將試管裏面的酒加入馬卡龍，即刻超濃酒香！不過都係要等團！

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【7】@chapterone_taro——加熱水即食芋圓

不少網店都有賣芋圓，而Chapter One所販售的芋圓，最特別就是跟埋糖水湯底！大家只要在附贈的糖水濃縮醬中加入熱水，即刻就有糖水送芋圓！不需等團，只要想買就可以Direct Message店家！

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