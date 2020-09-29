中秋將至，賞月怎少得水果！除了傳統的楊桃、碌柚之外，近年更流行日本香印提子、富有柿和各式日本桃！不過日本生果價錢不定，平至幾十元貴至幾百元，甚至過千都有！到底怎樣才可以挑選到又甜又多汁的日本生果？今年最當造又是甚麽？我想只有專家才知道了！

每次在超市、商店看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？幫緊你！幫緊你！ 好食玩飛欄目《專家幫緊你》將解答大家各種購物疑難，我Ruby會邀請各方專家教路，以經驗和知識，讓大家以後成爲購物精明眼，從此不再花冤枉錢！你都有購物疑難唔識揀？即刻電郵至travel@hk01.com，專家一定幫到你！幫到你！

這次Ruby邀請從事水果批發的大眾果欄店主Kay幫你，教大家挑選秋梨、碌柚、香印提子、富有柿和日本桃做節！大家記得Mark低，去超市挑選生果自己就識得挑選啦！

果欄店主教路，大家以後都買到靚生果！（莊堅毅攝）

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😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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