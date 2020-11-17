聖誕自助餐2020｜海逸集團旗下歷山酒店Hotel Alexandra即將開幕，酒店的自助餐討論度十分高，很多Buffet愛好者都已經蠢蠢欲動想去試一下新酒店的自助餐！《香港01》飲食頻道記者就爲大家率先直擊！

歷山酒店Hotel Alexandra將於12月2日正式開幕，首先接待客人的是歷山餐廳，而酒店房間會在2021年投入服務。歷山餐廳將會提供自助餐及下午茶套餐，由於開幕時間碰巧落在12月，打頭陣的會是聖誕主題的自助餐，推出不少聖誕限定特色菜式如火雞、聖誕樹頭蛋糕等等。

酒店大堂已經是華麗的風格！（黃寶瑩攝）

酒店走維多利亞宮廷風，由酒店大堂開始處處都是閃閃亮亮的華麗打卡位，偷偷告訴大家，連餐廳廁所裏面的牆紙、裝潢都十分精緻（不過這個私密的景點就留給大家自己去發掘啦！）

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提提大家，酒店走華麗麗的金碧輝煌風格，有不少水晶燈、雲石裝飾，大家記得都要穿的華麗一點來當一天公主打卡！而聖誕主題自助餐會由12月2日開始供應，有Lunch Buffet和Dinner Buffet，不過大家就要留意返，只有晚餐時段供應生蠔和龍蝦。自助餐及下午茶即日起可以預訂，更有方法可以獲得85折優惠。

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至於房間，酒店將於2021年開放房間租出，届時亦會推出不同的Staycation優惠，當中更有不少房型是海景！不過《香港01》記者到場率先看的時候，就發現酒店房間普遍較細和逼，走廊也是窄得無法「雙線行車」。

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【1】半島酒店 —— 一次過享受環境氣氛及美食

酒店的露台餐廳The Verandah即將推出聖誕自助餐，雖然今年餐點待定，但可以參考去年的美食款式，包括多款冰鎮海鮮、燒火雞及一系列精緻的應節甜品。

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The Verandah 露台餐廳 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓 電話：2696 6766

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