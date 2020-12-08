禁堂食｜20間外賣優惠:Donki速遞85折/譚仔三哥半價/壽司郎免運費

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在新冠肺炎（COVID-19）第四波疫情影響下，政府於12月8日再宣布要將「限聚令」收緊，餐廳堂食只至晚上6時，夜晚不想自己煮便要叫外賣。

《香港01》飲食記者搜羅20間連鎖餐廳的外賣優惠，分店遍布全港，讓大家多個選擇。有譚仔三哥米線食品半價起，$20 Pizza，KFC外送優惠碼等等，連Donki都有外賣速遞了！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次推介的優惠來自20間餐廳，有：驚安之殿堂（Don Don Donki）、Pizza Hut、Pizza-BOX、PizzaExpress、譚仔三哥米線、壽司郎、Beans、Cafe&Meal MUJI、Potato Corner、意粉屋、Green Common、Jollibee、溫野菜、牛一、616牛肉火鍋專門店、鼎王麻辣鍋、牛角、肯德基KFC、Kim’s Spoon及丸十寿司。

外賣自取或送上門都有優惠，有些免運費，有買一送一，也有半價及特價外賣餐！👇👇👇連Donki都可以外賣送上門？按圖看以下20間外賣優惠👇👇👇

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🍱同場加映：外賣防疫貼士🍱

不少人因為避疫而減少在外出用餐，轉叫外賣，不過其實外賣都潛藏危機！👇👇👇按圖看叫外賣要注意的地方👇👇👇

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