冬至最著重團圓，不少家庭都會相聚吃盆菜。《香港01》飲食頻道記者推介以下4間連鎖餐廳推出的外賣盆菜，以6人份量的盆菜計，通通$800有找，歎鮑魚蠔豉等矜貴菜式，相當抵食！必看早鳥優惠更便宜。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】大快活 —— 最抵食飽魚盆菜

冬至推出的「原隻鮑魚六人盆菜」只需$398，是最抵食的選擇，人均$66.3便吃到原隻鮑魚、鹹香雞、南乳豬手、醬香碌鴨等食物。還有糯米飯可以加購，及套餐選擇！👇👇👇按圖看買滿幾錢可免運費？👇👇👇

【2】大家樂 —— 信用卡7折優惠

推出2款盆菜，6位用的「褔袋燒味盆菜」$568，有黃金福袋、茄汁中蝦、日本蠔豉、玫瑰豉油雞等食物。12月6日前訂購可享早鳥優惠$488，再送$20大家樂現金券！👇👇👇指定信用咭7折更抵！按圖看更多優惠詳情👇👇👇

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【3】太興 —— 早鳥優惠減$50

即日至12月16日訂購有早鳥優惠，原價$788的「鮑魚豐盛盆菜」即減$50，食物包括原隻鮑魚、日本蠔豉、燒鵝、大蝦等。訂購任何盆菜，還會送$185太興優惠券。👇👇👇買滿指定數量再送一箱奶茶！按圖看全部5款盆菜👇👇👇

【4】美心MX —— 訂盆菜送美食禮券

共有2款盆菜，「鮑魚∙福聚盆菜」供6位用$788，包括原隻鮑魚、北海道元貝、蠔豉、豉油皇蝦、黃金卷等，額外送$30美食禮券。不過如果想便宜一點，其實更應該叫10人盆菜款式！👇👇👇按圖看10人盆菜平幾多？👇👇👇

🥘同場加映：食羊腩煲小貼士🥘

秋冬進補大熱選擇有羊腩煲，不過當中隱藏著致肥危機！👇👇👇按圖看羊腩煲如何能吃得健康👇👇👇

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