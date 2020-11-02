自助餐多海鮮冷盤，最怕不新鮮吃到痛肚。日前就有網民在享用九龍香格里拉大酒店的自助餐時，發現長腳蟹上出現類似芝麻的粒粒，疑似是蟲卵！《香港01》飲食記者訪問海鮮及大廚等專家，為你解開多個海鮮迷思。

日前在Facebook「香港自助餐夾食集中討論區」內，有網民分享長腳蟹照片，指在九龍香格里拉大酒店吃自助餐時，長腳蟹上依附著細細粒密密麻麻的東西，並寫道：「好核突！」事主及後再在留言補充指，即場問餐廳經理時，對方「支吾以對」更急急收起蟹腳。

網民於2020年11月1日「香港自助餐夾食集中討論區」發布的貼文。

酒店認收投訴：是蟹蛭卵

九龍香格里拉大酒店回覆《香港01》，承認餐廳當天（11月1日）有收到食客查詢長腳蟹的問題，解釋指蟹腳上的粒粒是「蟹蛭卵」，並已即場換走：「為使客人安心，我們即時建議為客人提供另一碟鱈場蟹腳。」

九龍香格里拉大酒店Café Kool主要供應自助餐。（九龍香格里拉大酒店圖片）

蟹腳有蟲卵都食得？

雖然酒店已換走蟹腳，不過仍然難以令食客安心，萬一不小心食了有「蟹蛭卵」依附的蟹腳，會不會食到肚痾？有沒有食用安全的風險？

《香港01》飲食頻道記者就此事向香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，他解釋：「蟹腳上的寄生水蛭對蟹本身及蟹肉是沒有影響的，這類似芝麻是水蛭的卵子，當水蛭長大後會變成長形物體，但對蟹本身沒有影響，煮熟後不要吃這東西就沒有問題。」

至於網民留言估計：「有蟲卵的蟹較靚、較肥」，李彩華則不認同說法，解釋只是該水域較容易生長這種水蛭。

海鮮質素迷思：生蠔肉綠色、青口殼生毛？

除了長腳蟹之外，自助餐上常見的海鮮也不少，如龍蝦、生蠔、青口等，當中也有不少情況容易被人誤解為不新鮮，以下歸納了海鮮業聯會李主席、港威酒店及東海飲食集團大廚提供的資訊，教大家如何選擇靚海鮮。👇👇👇按圖看8個選擇海鮮小貼士👇👇👇

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🦞同場加映：自助餐回本攻略🦞

歎自助餐要識食，歎盡好味食物，亦希望自己吃得夠多回到本！👇👇👇應該吃哪樣先，才不會頂肚？按圖看最佳順序👇👇👇

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