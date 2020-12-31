麥當勞（McDonald’s）2021年1月1日再推全日早餐，珍寶套餐特價$30比熱香餅餐更平！另外肯德基（KFC）都有早餐優惠低至$10，下文附電子優惠券。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

麥當勞元旦必歎全日早餐

往年麥當勞元旦「例牌」推出全日早餐，2021年也不例外，於1月1日凌晨4時起供應2款早餐，更限時再推奶醬口味熱香餅！👇👇👇外賣app都有全日早餐！按圖看全日早餐價錢資料及必知6大貼士👇👇👇

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除早餐優惠之外，麥當勞更推出多張電子優惠券，包括$80 買6件麥炸雞、買滿$120送脆香雞翼、抵食2人及3人餐等，部分可以重複使用！👇👇👇按圖看13張麥當勞電子優惠券及有效日期👇👇👇

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KFC優惠低至$1

而另一連鎖快餐店KFC則推出多款優惠，分別有3款早餐及6款午、晚餐時段優惠。👇👇👇按圖看9張KFC電子優惠券及有效日期👇👇👇

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🍔同場加映：古怪麥當勞食物🍟

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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還有酒飲？想知全部20種老麥食物？請按➡️【世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐】⬅️觀看全文