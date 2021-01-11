松阪牛是日本最頂級的和牛，松阪豬與松阪牛有關嗎？松阪豬是豬的哪一個部位嗎？究竟松阪豬為何得名？其實松阪與港人經常吃的豬肉一樣！《香港01》飲食記者教你5大必學揀豬肉知識，原來豬頸肉並非豬頸部的肉，真正的豬頸肉有另一個名稱。

有網民在討論區熱議台灣人所講的「松阪豬」竟然是香港常見的豬頸肉，有網民留意表示驚訝，「我之前仲以為係某種品種嘅豬，好似近江牛飛彈牛咁」，亦有網民表示恍然大悟，「原來自己成X日食松阪豬」。

台灣的松阪豬等於香港的豬頸肉？（ig@qjz27088285）

日本頂級和牛松板牛聽得多，究竟「松阪豬」與松板牛有無關係？「松阪豬」是品種名稱？還是指出它的出產地？原來松板豬是港人常吃的豬肉部位！點下圖即5招教你分清靚豬肉😎👇👇

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經常聽到其他人講安格斯牛扒，其實安格斯牛是否最頂級的牛肉？原來要吃靚牛肉，最重要先睇美國農業部的牛肉等級，油花分佈越越均勻代表越高級。穀飼牛、草飼牛的肉質及油花有很大分別，想吃濃味牛肉應該吃哪一種？西冷扒、肉眼扒點樣分？點圖即睇6大食牛扒必學知識😍👇👇

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