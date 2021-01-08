新冠肺炎疫情第四波持續，政府繼續收緊限聚令，酒吧、美容院、健身中心等處所繼續停業，令不少做開運動的朋友無法保持運動習慣。康文署於今年1月至3月推出「網上互動體育訓練課程」，透過網上平台向市民提供互動體育訓練課程，8項課程包括健體舞、徒手健體、身心伸展、親子健體、太極、兒童健體、健體瑜伽和嘻哈舞。即睇下文留意價錢、報名方法等詳情。

疫情下大家不妨利用網上平台做運動。（康文署網頁截圖）

康文署今年1月至3月推出「網上互動體育訓練課程」，包括健體舞、徒手健體、身心伸展、親子健體、太極、兒童健體、健體瑜伽和嘻哈舞，課程現已接受報名，名額先到先得。想訓練肌肉的話可以報徒手健體，想增加柔軟度的人可以報健體瑜伽，老人家就可以報身心伸展課程，提升關節活動能力。想知價錢、如何有半價優惠？點下圖即睇詳情💪💪👇

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😍😍 同場加映：新界5條靚景新手行山路線 河背水塘港版竹林小徑、下白泥睇日落 😍😍

疫情持續，不少港人選擇短途行山郊遊，呼吸新鮮空氣。對於不少新手山友來說，行山路線簡單又有靚景就最適合打卡。新界5條景色優美簡易路線，約3小時就行完，非常輕鬆，部分路線更可以睇埋日落美景。點下圖即睇第一條推介路線😎👇👇

菠蘿壩自然教育徑

城門郊野公園內的菠蘿壩自然教育徑，全長約800米，基本上沿著城門水塘走一個圈，大部分都是平坦的石屎路。沿途有台灣相思、紅膠木等植物，想影相打卡的話可以去白千層林道留影。幸運的話有機會見到野生猴子、牛隻！按下圖沿途打卡點、風景📸👇👇

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