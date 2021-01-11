團年、慶祝新年想訂個豐盛盆菜，可以考慮各大酒店推出的矜貴盆菜。《香港01》飲食頻道記者搜羅了9間推出抵買優惠的酒店外賣盆菜，有早鳥優惠低至8折，米芝蓮星級食府免運費，有些買盆菜兼送贈品！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別酒店而定。）

【1】如心海景酒店暨會議中心——特色佛跳牆盆菜、素盆菜

酒店集團推出3款特色盆菜，有主打矜貴食材的「龍蝦鮑魚佛跳牆」，傳統地道的「好巿大利富貴盆菜」及素食人士都可以吃的「素吉品如意齋盆菜」。訂滿指定金額可以免運費。👇👇👇有方法可以有75折！按圖看盆菜食物款式及優惠詳情👇👇👇

【2】8度海逸酒店——抵食盆菜折後$893

酒店推出3款盆菜，分別供4位、6位及8位用，包括十多種食材如原隻磯燒鮑魚、花膠、瑤柱甫、燒腩仔等等。預早訂購及指定訂購方法有8折。👇👇👇按圖看盆菜食物款式、早鳥優惠日期及價錢👇👇👇

【3】香港逸東酒店——性價比高米芝蓮盆菜

EATON HK酒店旗下中菜廳「逸東軒」是米芝蓮一星食府，推出的盆菜價錢卻不會特別貴，有6人及12人份，用上十頭鮑魚、蠔豉、鰵膠、原條釀鯪魚等食材，早鳥優惠有85折。👇👇👇按圖看盆菜食物款式、早鳥優惠日期及價錢👇👇👇

【4】港島香格里拉大酒店——矜貴氣派之選

港島香格里拉大酒店的米芝蓮一星食府「夏宮」推出2款6位用的盆菜，主打矜貴食材用料，如吉品鮑、發財蠔豉、家鄉釀鯪魚等。早鳥優惠有8折。👇👇👇買盆菜有贈品！按圖看盆菜食物款式、早鳥優惠日期及價錢👇👇👇

【5】香港朗廷酒店——米芝蓮三星首推瓦煲盆菜

香港只有7間獲米芝蓮三星殊榮的餐廳，其中一間中菜廳就是朗廷酒店的「唐閣」，今年首次推出供4至6人食用的瓦煲盆菜，雖然未有折扣優惠，但是訂滿指定數量即可免費送貨。👇👇👇按圖看盆菜食物款式、早鳥優惠日期及價錢👇👇👇

【6】帝京酒店——鮑魚盆菜豐儉由人

推出盆菜份量多達4個選擇，由2位至12位份量都有。材料包括韓國六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、日本宗谷貝、乾燒虎蝦等。指定購買方法有8折。👇👇👇按圖看盆菜食物款式、早鳥優惠詳情👇👇👇

【7】香港天際萬豪酒店——波士頓龍蝦新式盆菜

推出4位、6位及12位用的盆菜，包括8大矜貴食材，包括波士頓龍蝦鉗、紅燒原隻澳洲鮑魚、鮑汁扣花膠等。指定購買方法有9折。👇👇👇想知如何可以免運費？按圖看盆菜食物款式及優惠詳情👇👇👇

【8】香港九龍東皇冠假日酒店——小家庭迷你盆菜

酒店中菜廳「紫粵軒」推出的盆菜特別在有2人份的小型盆菜，同樣包含16款食材如8頭鮑魚、花膠、海參等，適合2人小家庭浪漫團年。預早訂購即減$100。👇👇👇部分日子價錢不同！按圖看盆菜食物款式、早鳥優惠日期及價錢👇👇👇

【9】香港沙田凱悅酒店——港式傳統滋味

酒店行政總廚張康民師傅在元朗長大，在傳統地道口味的盆菜上，加上原隻鮑魚和花膠，推介大家細心品嘗盆菜內最花工夫製作的客家燜豬肉。酒店推4位及6位用的盆菜，早鳥優惠有88折。👇👇👇運費都有折！按圖看盆菜食物款式、早鳥優惠日期及價錢👇👇👇

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