7個愈做愈頹商場　先達吉舖湧現？龍珠商場成90年代遊戲機迷回憶

撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-16 19:10

大型公式化的商場愈來愈多，租金昂貴加上淘寶、網購盛行多方面夾攻，不少曾經旺極一時的商場慢慢沒落，新冠肺炎疫情更是致命打擊。《香港01》飲食記者整理網民熱數7個愈做愈頹商場，即睇邊間有份！

九龍城廣場曾經進駐許多娛樂場所，加上大型百貨公司吸引遊客，可惜近年人流大不如前。（資料圖片）

不知大家有沒有發現大型商場愈開愈多，但同時亦趨於公式化，一時間根本分不清邊個打邊個。因種種原因及疫情的關係，香港不少曾經旺極一時的商場慢慢走向沒落，人流稀少，開始出現吉舖，令人惋惜，例如尖沙咀好時中心、九龍城廣場等80年代至90年代見證香港輝煌一頁的商場。有一個商場曾經是70、80後遊戲機迷聖地！按下圖睇邊個商場有份😢😢

+ 7 + 7 + 7

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😢😢😢 同場加映：9個愈做愈頹商場 90年代潮人蒲點利時沒落 荷里活中心現吉舖？😢😢😢

除了以上7個商場，還有網民早前熱數9個愈做愈頹商場，包括聯合廣場、90年代潮人必去聖地尖沙咀百利、利時商場等，現在的人流比起鼎盛時期差很遠，有些甚至出現多間吉舖！有個商場曾經以影貼紙相最受歡迎！按下圖睇邊個商場有份😢😢

+ 2 + 2 + 2

想知道仲有邊個商場有份，立即點擊內文👉👉9個越做越頹商場 90年代潮人蒲點利時沒落 荷里活中心現吉鋪？