米芝蓮2021香港澳門餐廳推介　一文睇清星級食店餐盤推薦街頭小吃

撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-01-27 22:17

米芝蓮今日（27日）公布《香港澳門米芝蓮指南 2021》完整名單，兩地共有 277 家入選餐廳，共有 10 家餐廳是首次獲得星級肯定。今年更首次頒發了「米芝蓮綠星」，表彰努力推廣永續美食的餐廳。這麼多美食你一定花多眼亂，本文以最快捷方法引導你去睇你想找尋食店！想找澳門的米芝蓮推介，可以直接去文章最底部！

一年一度米芝蓮推介公布了。（歐嘉樂攝）

香港及澳門2間餐廳獲頒米芝蓮綠星

香港的 Roganic 以及澳門的旅遊學院教學餐廳也獲頒米芝蓮綠星，以鼓勵一聚對可持續及永續發展作出貢獻的餐廳及廚師。

Roganic團隊選用在地禽類以及蔬菜，並自己種植香草與室內微型菜苗（microgreens），並完整使用每個食材，做到食材零浪費。旅遊學院教學餐廳是為了延續澳門的餐飲產業發展而設立的訓練機構，她們除了將食物廢料轉為肥料、自己種植香草與蔬菜，以及安裝太陽能源系統、採取無紙化政策，還使用紅外線驅動的電器，以減少資源消耗。

兩間新二星餐廳、三星維持不變

香港共有19間餐廳奪得二三星級推介，三星有7間餐廳，二星餐廳則有12間，請按此《米芝蓮2021｜香港19間餐廳獲二三星 法國菜Tate/L 'Envol新上榜》，今年焦點是首次獲得二星肯定的，並由女性主廚兼老闆劉韻棋主理的 Tate。另外深受staycation 客人歡迎的香港瑞吉酒店，其法國菜 L’Envol 由1星升上2星！

香港7間新一星餐廳

今年獲得一星本地餐廳一共有50間，當中有7間新上榜，請按此《米芝蓮2021｜香港50間一星餐廳 大班樓、JW中菜萬豪金殿首次摘星》，新上榜的一星餐廳有Andō、搬至K11 Musea的夜上海 （尖沙咀）、JW萬豪酒店中菜廳萬豪金殿、The Anaki、Yardbird、大班樓及瑞兆。

必比登推介63間餐廳

近幾年都有「必比登推介」名單，代表400元以下可享受三道菜式的餐廳，因此名單上的餐廳大多都是更平民化、更容易負擔的美食！今年必比登推介有63間餐廳上榜，請按此《米芝蓮2021｜香港必比登推介63間餐廳 阿元來了/九記/八寶清湯腩》。與上年比較，最新上榜的有七間餐廳，想知道這幾間餐廳的招牌菜，請按此《米芝蓮2021｜必比登推介香港7間食店新上榜 大圍好湯好麵CP值高》。

21間餐盤推薦必食街頭小吃

香港共有21間餐廳奪得米芝蓮餐盤推薦必食街頭小吃，北角福元湯圓新上榜，請按此《米芝蓮2021｜21間餐盤推薦必食街頭小吃 北角福元湯圓新上榜》，當中有糖水、甜品、雞蛋仔等，都是平民化價錢，大家可以一試！

65間香港餐盤推薦

米芝蓮指南除了星星、必比登外，其實還有米芝蓮餐盤推介，代表「口味尚佳」的餐廳。今年的香港名單上有65間餐廳，請按此《米芝蓮2021｜65間香港餐盤推薦 何必館/Chaat/Mono等11間新上榜》菜式多樣，法國菜、燒味、韓國菜、印度菜都有！當中有11間餐廳為新上榜餐廳！

澳門米芝蓮清單

澳門共有19間餐廳獲星，包括1間綠星餐廳，另外還有9間餐盤街頭小吃、25間餐盤餐廳，請按此《米芝蓮2021｜澳門19間星級餐廳／9間街頭小吃／25間餐盤推薦名單》。位於永利皇宮的粵菜廳永利宮首次獲得一星評級，一邊享用美食時，還可一邊欣賞落地窗外的音樂噴泉。

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