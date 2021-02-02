立春開運9招！拜太歲不用等年初一？喝花茶、踏草地增愛情健康運

撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-02-02 16:16

未到大年初一就立春？今年2021有個特別現象，就是立春比年初一早！《香港01》旅遊頻道記者告訴你，立春早到究竟有何影響？附上立春必做9件事，助大家為牛年開運招福招財招桃花！

2021年2月3日就是農曆「立春」之日，「立春時間」為晚上10時57分，過了這個時間就算踏入「辛丑牛年」！「立春」比2月12日的「大年初一」還要早到，這樣導致辛丑年內全年都沒有了「立春」日子，因此這個農曆年度會被稱為「盲年」或「寡婦年」，傳統上認為不利嫁娶。

每到農曆新年，都有不少「犯太歲」人士到寺廟祈福「攝太歲」。（香港01圖片）

立春開運攻略

「立春」既然是一年之始，不用等到年初一，這天便可以開始祈福。只要善用這日，有機會做到化煞、求財、招桃花等開運效果！方法簡單，有些在家裡都做到，例如喝花茶原來對愛情運有幫助，穿對衣服顏色可以添福，跟生肖吉時去儲錢有利財運！👇👇👇攝太歲要立春或是年初一開始？按圖看立春必做9件事👇👇👇

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🌱同場加映1：踏青好去處🌱

想襯立春之日去「踏青」，首先要找草地！以下就有不少方便的好地點推介，還可以順道野餐，享受大自然環境！👇👇👇有些草地還可以欣賞海景！按圖看觀星點推介👇👇👇

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🥜同場加映2：年貨挑選法則🥜

農曆新年想辦年貨，教你如何揀到靚貨！👇👇👇瓜子大王揀年貨秘技大公開！按圖看紅、黑瓜子要點揀👇👇👇

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