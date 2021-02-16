撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-16 16:12

農曆新年年初七（2月18日）即將放寬晚市堂食，各大酒店紛紛推出自助晚餐優惠，美食種類比自助午餐豐富，係時候去食餐好！《香港01》飲食頻道記者精選了8大酒店Buffet晚餐推介，包括逸東酒店、帝逸酒店、帝京酒店、嘉里酒店、8度海逸酒店、諾富特世紀酒店、諾富特東薈城酒店及城景國際，有間更有生日月份半價優惠！

【1】逸東酒店 —— 任食生蠔、龍蝦、蟹腳等凍海鮮

Eaton推出全新海鮮主題自助餐，任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，還有多款即切刺身，包括海膽、北寄貝、帶子等。另外還有照燒澳洲肉眼、片皮鴨等熟食，當然少不了任食Mövenpick雪糕，多達10款口味！

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 19

【2】帝逸酒店 —— 85折任食生蠔、鐵板鴨肝

酒店85折Buffet優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，鹽燒北海道扇貝、和牛海膽卷、鐵板鴨肝、和牛鐵板燒等美食。另外亦有多款以福岡士多啤梨製作的甜品，包括士多啤梨生乳卷、士多啤梨白桃撻、士多啤梨芝士蛋糕等，還有自家製Gelato及多款Mövenpick雪糕。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】帝京酒店 —— 免加一歎生蠔、和牛肩、花膠

花月庭全新推出升級自助餐，周五至日及公眾假期更可享用比平日更多種類的美食，包括長腳蟹、翡翠蠔皇鮑魚、烤澳洲M5和牛肩、36個月西班牙伊比利亞火腿、甜蝦刺身、金蒜蟹肉糯米飯、自選海鮮生滾粥等，還有多款冰鎮海鮮、即開生蠔，以及以火鍋和烏冬為造型的鬼馬蛋糕，模樣即可亂真！

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【4】嘉里酒店 —— 65折任食多款海鮮

Kerry Hotel推出自助午餐65折優惠，任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有即叫即製石頭鍋飯、海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【5】8度海逸酒店 —— 生日月份半價

自助晚餐推出高達72折優惠，生日月份更可享有半價！Buffet可以任食即開生蠔、青口、凍蝦等多款凍海鮮，還有原盅松茸燉花膠湯及即炸天婦羅，周末更可獲贈日式慢煮磯燒鮑魚一隻。甜品方面，有即製窩夫、薰衣草芝士餅、即製燕窩蛋白杏仁茶、芒果慕絲餅及芒果布甸、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士蛋糕。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【6】諾富特世紀酒店 —— 6折任食生蠔、和牛美食

灣仔Novotel全新推出日式主題自助晚餐，6折任食即開生蠔、松葉蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺及日本直送刺身，還有壽喜燒、慢煮醬燒和牛肩胛肉眼、炸吉列和牛、和牛串燒、日式鴨肝和牛炒烏冬、海膽粒粒籽丼、宇治抹茶豆腐花等美食。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【7】諾富特東薈城酒店 —— 7折任歎花膠冬菇扣鴨掌、鴨肉花膠冬菇燉湯

酒店推出農曆新年主題自助餐，可以7折任食法式油封鴨絲薯仔磨菇沙律、烤鴨、水煮香菇小龍蝦及紅燒花膠冬菇扣鴨掌等，亦會輪流供應鴨肉花膠冬菇燉湯、煙燻鴨胸伴櫻桃醬、鮮香辣子鴨等美食。

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Essence 地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂 電話：3602 8808

【8】城景國際 —— 任食阿拉斯加皇帝蟹腳

酒店推出全新海鮮主題自助餐，任食美國及紐西蘭生蠔、布朗蟹、荷蘭藍青口等凍海鮮，更有多款鮮蟹美食，包括冰鎮阿拉斯加皇帝蟹腳、雪花蟹腳、阿拉斯加蟹肉海鮮飯釀魷魚筒、金箔法式阿拉斯加蟹肉燉蛋、日式水蟹鮑魚粥、阿拉斯加蟹腳鮑螺絲清酒啫喱凍等，每位更可獲贈一份「黄金焗釀野菌鮮鮑魚」。

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City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

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