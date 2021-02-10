撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-10 13:58

各大酒店繼續推出自助午餐優惠，《香港01》飲食頻道記者精選了2月香港18間酒店的自助午餐Lunch Buffet優惠，包括尖沙咀凱悅、都會海逸、萬麗海景、Eaton逸東、朗廷Langham、嘉里Kerry Hotel、帝京、帝逸、恆豐酒店、帝都、諾富特世紀酒店、東涌Novotel、8度海逸、金域假日、城景國際、九龍東皇冠假日酒店、皇家太平洋及港島太平洋酒店。

【1】尖沙咀凱悅酒店 —— 85折歎五行養生自助餐

尖沙咀Hyatt推出以五行養生為主題的自助餐，供應杏仁菜乾豬肺湯、銀耳黑木耳人蔘蒸蛋、南瓜薑圓肉燉蛋等美食外，還可以任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等。

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凱悅咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【2】都會海逸酒店 —— 高達75折任食生蠔

西餐廳推出自助午餐高達75折優惠，任食即開生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有低温烤香料牛肉眼扒、各款刺身等美食。甜品方面，有即製班戟、朱古力噴泉、芒果拿破崙、多款Häagen-Dazs雪糕等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【3】萬麗海景酒店 —— 8折任食凍海鮮

萬麗咖啡室推出折8自助午餐優惠，任食青口等凍海鮮及各式刺身，還有西冷牛扒等熱食，另外亦有朱古力慕絲、紐約芝士餅、斑蘭椰子蛋糕等甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【4】Eaton HK —— 全新海鮮主題

逸東酒店推出全新海鮮主題自助餐，任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，還有多款即切刺身，包括海膽、北寄貝、帶子等。另外還有照燒澳洲肉眼、片皮鴨等熟食，當然少不了任食Mövenpick雪糕，多達10款口味！

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【5】朗廷酒店 —— 75折任食生蠔、好意頭傳統菜餚

酒店推出新春自助餐，除了新鮮生蠔、冰鎮波士頓龍蝦、翡翠螺、雪花蟹腳等凍海鮮外，還有多款賀年菜餚，包括鮑魚鮮菇伴小棠菜、髮菜蠔豉炆腩肉、魚子蝦膠釀豆腐、蜜豆腰果炒蝦仁等。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【6】Kerry Hotel —— 65折任食海鮮

Kerry Hotel推出自助午餐65折優惠，任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【7】帝京酒店 —— 周末升級享受

花月庭全新推出升級自助餐，周六、日及公眾假期可享用更多美食，包括長腳蟹、炸蝦天婦羅、烤澳洲M5和牛肩、薑蔥龍躉煲、海鮮燉牛乳蛋白及炸黄金流心芝士蝦球等，還有多款冰鎮海鮮、即開生蠔，以及以火鍋和烏冬為造型的鬼馬蛋糕，模樣即可亂真！另外還有草莓白芝士慕絲蛋糕、野草莓綠茶慕絲等時令甜品。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【8】帝逸酒店 —— 85折任食生蠔、鐵板鴨肝

酒店推出85折Lunch Buffet優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，鹽燒北海道扇貝、和牛海膽卷、鐵板鴨肝、和牛鐵板燒等美食。另外亦有多款以福岡士多啤梨製作的甜品，包括士多啤梨生乳卷、士多啤梨白桃撻、士多啤梨芝士蛋糕等，還有自家製意大利雪糕及Mövenpick雪糕。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【9】恆豐酒店 —— 75折任攞生蠔

紅煙窗人氣依然高企，皆因可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【10】帝都酒店 —— 免加一任食生蠔

酒店推出超抵Lunch Buffet優惠，可以任食生蠔，還有蟹腳和多款刺身。熱食方面，有肉眼扒、燒羊髀、咖哩雞等，還有多款蛋糕和Mövenpick雪糕，最正是不用另外付加一服務費！

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2+2 Café 地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓 電話：2694 3886

【11】8度海逸酒店 —— 8折周末自助午餐

酒店推出假日自助午餐8折優惠，任食法國、美國或愛爾蘭即開生蠔、鱈場蟹腳、海螺等凍海鮮，還有即炸天婦羅、避風塘皇香煎三文魚、蒜蓉粉絲蒸扇貝、意式香草炒青口等熱食。甜品方面，有薰衣草芝士餅、即製燕窩蛋白杏仁茶、採用新鮮芒果製成的芒果慕絲餅及芒果布甸、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士蛋糕等。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【12】諾富特世紀酒店 —— 85折任食生蠔

灣仔Novotel 推出85折優惠，可以任食生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮、多款刺身壽司、肉眼扒、多款Mövenpick雪糕及甜品等。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【13】諾富特東薈城酒店 —— 7折任歎花膠冬菇扣鴨掌、鴨肉花膠冬菇燉湯

酒店推出7折新年自助午餐優惠，可以任食法式油封鴨絲薯仔磨菇沙律、烤鴨、水煮香菇小龍蝦及紅燒花膠冬菇扣鴨掌等，亦會輪流供應鴨肉花膠冬菇燉湯、煙燻鴨胸伴櫻桃醬、鮮香辣子鴨等美食。

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Essence 地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂 電話：3602 8808

【14】金域假日酒店 —— 任食多款凍海鮮及亞洲美食

酒店推出全新自助餐主題，任食凍小龍蝦、凍蝦、凍藍青口、日本長腳蟹等凍海鮮，還有青檸薑黃醃泰國辣雞、米餅泰式辣椒醬、醉鴿、皮蛋肉鬆豆腐、鹽酥雞、蔥抓餅印度羊肉咖哩、印式烤魚、新鮮魚生刺身及壽司、雜菜天婦羅及蟹肉冷麵等。

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Bistro on the Mile 地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 電話：2315 1118

【15】城景國際 —— 6折任食環球美食

酒店供應超過數十款環球美食，包括沙律冷盤、時令海鮮、壽司刺身、即切燒美國牛肉眼、多款熱葷及精緻甜品等，生日更可獲贈生日蛋糕。

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City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【16】九龍東皇冠假日酒店 —— 新春自助餐任食鮑魚、生蠔

酒店推出新春自助餐，任食即開生蠔、波士頓龍蝦、松葉蟹腳等凍海鮮，還有鮑魚豆腐芝士撻、四川香辣鮑魚花螺、北菇花膠扒菜苗、花膠鮪魚腩蓉三色丼等美食。甜品方面，有黃梅金寶撻、草莓雪燕蛋糕、雪燕椰子奶凍、金桔長泡芙、金桔牛奶朱古力蛋糕等。

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尚廚 地址：將軍澳唐德街3號 香港九龍東皇冠假日酒店1樓 電話：3983 0688

【17】皇家太平洋酒店 —— 高達6折優惠

酒店推出lunch buffet優惠，高達6折任食鱈場蟹腳、凍蝦、藍青口、翡翠螺、大蜆等凍海鮮，另外亦有三十功名燉湯、燒脆皮豬腩肉、芝士焗波菜帶子、焗酥皮威靈頓三文魚、沙田雞粥 。另外亦有多款懷舊甜品，包括潮州糖蔥餅、金萡脆麻花、雪燕蛋撻、麥芽糖夾餅。

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

【18】港島太平洋酒店 —— 6折任食海鮮

酒店推出自助午餐優惠，6折任食冰鎮海鮮、新鮮刺身、燒美國西泠、烤焗蜜糖火腿等、以及十多款精緻甜品，包括Häagen-Dazs雪糕、法式焦糖燉蛋、日式芝士蛋糕、即叫即製雞蛋仔等。

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中西∙環 地址：西環西營盤干諾道西152號港島太平洋酒店1樓 電話：2131 5908

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