7仔$10優惠冊送$150著數兼抽iPhone！OK便利店Dreyers雪糕8件$100

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-25 13:41

兩大便利店近日推出新優惠，7-Eleven推出的$10優惠冊，究竟是否抵買？《香港01》為你解構有幾著數！而Circle-K則推雪糕優惠，和多款「電子奶咭」，下文更多詳情。 （下列售價及優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定。）

7-Eleven便利店$10買走$150優惠

7-11最新推出「$10優惠套券」，不止包含2張即買即用$5現金券，還有超過$140其他優惠折扣，更可以參加抽獎贏iPhone 12！

另外，還推出4張「電子鮮奶優惠劵」，出示圖片bar code即可於到期日前任用優惠價買鮮奶或豆漿！

👇👇👇想知「$10套券」內的著數詳情？按圖看10個精選「7-Eleven」優惠👇👇👇

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Circle-K便利店$100／8件雪糕雪條

OK便利店則獨家推出Dreyer’s雪糕系列優惠，平均$12.5便有1件，脆皮雪糕批十分抵吃。另外有6張無限次使用的「電子奶咭」，品牌選擇更多，有維記牛奶、維他、十字牌等等。👇👇👇只需出示下圖即享優惠！按圖看7個著數詳情👇👇👇

🍜同場加映1：米線配餸熱量排行榜🍜

米線抵食配料多，同一價錢可以有不同選擇，不過部分配料暗藏致肥陷阱！👇👇👇豬肉比豬膶更高卡？按圖看營養師分享熱量排行榜👇👇👇

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豬腩肉不是最高卡？想知全部23款食物的熱量請按➡️【卡路里｜米線配料23款熱量排行榜 腩肉非最高卡？有種菜肥過墨丸】⬅️觀看全文

🌟同場加映2：追尋神秘藍眼淚🌟

被美國CNN評選為世界15大奇景之一的「藍眼淚」美不勝收，不過不定時、不定點出現，令一眾「追淚族」很難捕捉，想預測香港哪裡出現「藍眼淚」，看以下貼士便知！👇👇👇留意2個網站有幫助？按圖看追淚9大秘笈👇👇👇

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