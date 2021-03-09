撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-03-09 14:45

連鎖快餐店麥當勞最近搞作多，先推出姜濤「姜B餐」，再推限量版Big Mac聯乘可口可樂罐。回想這二、三十年間，麥記曾推出不少限量精品和玩具引致全港民眾瘋搶，《香港01》飲食記者和大家熱數其中10大最經典的產品系列，包括Snoopy世界之旅、Hello Kitty戀愛麥語、101隻班點狗公仔等等。 （下列產品資訊以發稿日為準，最終安排視乎麥當勞最新安排而定。）

🍔麥當勞巨無霸可樂罐🥤

老麥近日推出連串新推廣和優惠，其中引來不少「可樂迷」關注的就有全新限量版「可口可樂」Big Mac迷你罐，經典紅色罐上印有巨無霸圖案，夠有標誌性！👇👇👇可樂罐可以免費換領！按圖順便看麥當勞14個優惠推介👇👇👇

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🍟歷年全城熱搶收藏品🧸

老麥以往都曾經推出多款聯乘或者限量精品，引起全城搶購的熱潮，當然不只可樂杯，還有多款懷舊玩具。

這些麥記美食通通打得開，記得它們變身後的樣子嗎？（麥當勞圖片）

大家還記得那些識變成鐵甲人的薯條、民族服裝Snoopy、Hello Kitty孖公仔、曾經hit爆的大頭狗公仔嗎？👇👇👇究竟哪個系列最難儲齊？按圖回味10大經典麥記精品👇👇👇

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🍔同場加映1：千奇百趣麥當勞食物🍔

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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還有酒飲？想知全部20種老麥食物？請按➡️【世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐】⬅️觀看全文

🌷同場加映2：花展賞花地點一覽🌷

2021花展今年不再在維園，反而分開18區設置，區區有花睇！有主題花杜鵑花圃、鬱金香花圃等等。👇👇👇哪個公園有鬱金香花圃？按圖看香港島區展覽資料👇👇👇

想知道九龍區及新界區，全港共19個賞花地點，請按➡️【花展2021全港19個花圃地點一覽！九龍公園賞杜鵑 哪裏有鬱金香？】⬅️觀看全文