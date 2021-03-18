Godiva、HaagenDaz買一送一！10大飲食優惠：譚仔三哥、迪士尼

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-18 06:00

《香港01》飲食記者搜羅10個抵買抵吃飲食優惠，包括Godiva飲品和Häagen-Dazs雪糕買一送一優惠，下文看全部詳情！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

是次精選的10個美食優惠包括有Godiva、Häagen-Dazs、譚仔三哥米線、PizzaExpress、Pret A Manger、雀巢NESCAFÉ、香港迪士尼樂園酒店晶荷軒、Green Common、Lifetastic及Infiniti C。部份因為推出新品有特價優惠，低至半價。👇👇👇想知哪間咖啡低至$10？按圖看10大優惠詳情👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

【最強流動派】挑戰千奇百趣有獎問答遊戲送您388「01積分」，答埋簡單問題隨時贏走$300 DON DON DONKI禮券！

🍜同場加映1：中國特色菜名叫biang biang麵？🍜

有種中國地方菜名叫「biang biang麵」，為何會用英文拼音？原因竟是中文字寫法太複雜！👇👇👇按圖看biang biang麵及菜式大解構👇👇👇

還有菜式叫鬼雞，香港都吃得到！想知是甚麼請按➡️【7個特色中菜名你識幾多個？陝西名物biang biang麵寫做英文有原因】⬅️觀看全文

🌄同場加映2：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知道全部5條行山路線，請按➡️【西貢5條新手靚景行山路線 深涌隱世草原野餐 白腊七彩小屋打卡】⬅️觀看全文