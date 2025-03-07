AlipayHK優惠｜$1乘車優惠券可抵$15！港鐵／巴士／小巴都適用
撰文：陳映蓉
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AlipayHK 搭車優惠！AlipayHK 推出新用戶專享乘車優惠，由即日起至2025年3月31日，新用戶可以$1優惠價購買合共$15的「易乘碼Pass」，搭乘港鐵、巴士、小巴及電車都適用！《香港01》頻道「好食玩飛」整合領取及使用方法，即看內文！
AlipayHK 新用戶專享優惠 $1買價值$15「易乘碼Pass」
AlipayHK 推出新用戶專享乘車優惠，由即日起至2025年3月31日，新用戶可以低於一折的優惠價，即$1購買合共3張面值$5的「易乘碼Pass」，只要滿$6便可使用！
另外，無論新舊用戶亦都可以$10優惠價購買2張面值$10的公共交通工具乘車優惠券，只要滿$3即享自動扣減！兩款優惠均涵蓋港鐵、巴士、渡海小輪、綠色專綫小巴及電車，有效期更長達30天！每位用戶限買1次。
AlipayHK 乘車優惠｜如何領取？
步驟【1】下載及打開AlipayHK手機應用程式
步驟【2】點擊頁面底部右下方「交通」
步驟【3】點擊下方「搭車優惠」
步驟【4】向下捲動直至找到「易乘碼Pass」，然後點擊「即刻買」
步驟【5】點擊「立即購買」並付款
領取步驟：
AlipayHK 乘車優惠｜如何使用？
步驟【1】打開AlipayHK手機應用程式。
步驟【2】點擊頁面底部右下方「交通」。
步驟【3】將手機二維碼對準交通工具內或站內掃描器掃碼。
步驟【4】優惠會自動扣減，完成支付後即可乘搭公共交通工具。
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