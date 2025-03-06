大快活×領展與愛同行啟動　新軟餐全線上架　設免費吞嚥評估站

由大快活集團與領展資產管理有限公司聯合主辦的「大快活×領展與愛同行啟動禮」於昨日（3月5日）在領展旗下的藍田啟田商場隆重舉行。此次活動旨在推廣大快活的「快活回味軟餐」系列，讓公眾深入了解軟餐如何幫助吞嚥困難人士重拾飲食樂趣，同時減輕照顧者的壓力。



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活動邀請了多位重量級嘉賓出席，包括大快活集團執行董事兼行政總裁羅輝承、香港特別行政區政府政務司副司長卓永興、領展資產管理有限公司香港租賃董事總經理霍業生、領展資產管理有限公司香港資產管理總監羅欣琪、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉、香港大學吞嚥研究所代表鄧浩樺，以及照顧者易達平台第一召集人吳健文等。

活動邀請了多位重量級嘉賓出席。

政務司副司長卓永興分享銀髮經濟發展方向

香港特別行政區政府政務司副司長卓永興在致辭中指出，啟動禮標誌着一個重要的里程碑，在社聯及香港大學吞嚥研究所支援下，大快活成為本港其中一間有提供軟餐的大型連鎖食肆，積極投資製造和在社會各階層推廣軟餐，致力照顧長者的需要，響應政府推動銀髮經濟的政策。

卓希望藉這次啟動禮能鼓勵更多食肆及餐飲機構推出軟餐供長者享用，同時將軟餐的概念在社區廣泛推廣，讓長者重拾出外品嚐美食的樂趣。

政務司副司長卓永興到活動現場支持，了解「快活回味軟餐」及「流動吞嚥評估站」的操作過程。

大快活軟餐系列進駐領展商場 新口味將登場

大快活集團執行董事兼行政總裁羅輝承致辭表示：「大快活集團一直秉持『食得開心、活得精彩』的理念，致力為社會各階層提供美味且營養均衡的餐飲選擇。我們很高興能與領展合作，將『快活回味軟餐』帶入社區，幫助更多有需要的人士」。

他同時宣布由3月起，「快活回味軟餐」將擴展至全線領展商場內的大快活分店，讓更多有需要的市民能夠輕鬆購買。羅輝承進一步透露，為普及「快活回味軟餐」，研發團隊於2025年將推出4款新口味，包括「蜜汁叉燒飯」、「鹹魚蒸肉餅」等港式滋味，希望讓有吞嚥困難的人士可尋回於大快活用餐的美好回憶！

一眾長者於活動現場試食大快活「快活回味軟餐」，並於「流動吞嚥評估站」接受免費的吞嚥困難評估。

專業言語治療師鄧浩樺先生為現場觀眾於「流動吞嚥評估站」提供免費的吞嚥困難評估。

領展支持社區共融，推動軟餐普及化

領展資產管理有限公司香港租賃董事總經理霍業生表示：「領展在全港 15 區擁有 130 個物業，旗下商場作為社區的主要聚腳點，每日服務超過百萬市民。我們持續優化資產，並與商戶緊密合作，致力為市民提供更優質的消費及社區體驗。大快活是領展的長期商戶及綠色租約夥伴，我們十分高興能成為今次活動的場地贊助，與大快活攜手推廣軟餐，幫助更多有吞嚥困難人士獲得適切的飲食選擇。此外，我們亦為『流動吞嚥評估站』提供場地，共同推動社區共融，讓更多有需要的人受惠。」

由即日起，連續23個星期，將於不同的領展商場設立『流動吞嚥評估站』為市民提供免費的專業吞嚥能力評估服務。此外，領展亦會透過Link Up應用程式發放共50,000張「快活回味軟餐$5電子優惠券」（總值$250,000），讓更多市民能以優惠價格購買軟餐，為有需要的親友提供貼心的關愛支持。

啟動儀式象徵愛與關懷傳遞至16個受惠機構

活動尾聲，大會邀請所有嘉賓共同參與簡單而隆重的啟動儀式。儀式上，嘉賓們攜手打開以「快活回味軟餐」包裝設計為靈感的巨型禮物盒，寓意將愛與關懷傳遞至全港每家每戶。同時，大快活與領展攜手宣布，將透過照顧者易達平台，捐出共2,000份「快活回味軟餐」予16個受惠機構，讓更多有需要的基層市民免費享用。

一眾嘉賓與16位受惠機構代表合照留念。

大快活出售【快活回味軟餐】的分店列表

全線領展商場內的大快活分店及指定大快活分店

香港島



1. 中環皇后大道中 38-48號萬年大廈 2字樓

2. 炮台山電氣道148號地下 1號鋪

3. 香港仔中心二期地下18, 20-24 及 26舖

4. 香港康山道 1 號康怡廣場（北） 2 樓 S32-S36 號舖

5. 柴灣華廈街2號環翠邨環翠商場2樓204舖

6. 柴灣興華邨興華廣場1樓113號舖

7. 筲箕灣興東商場一樓104號舖

8. 德輔道西402及404號石塘坊1樓101號舖



九龍



9. 牛池灣清水灣道45號彩雲（一）邨商業/停車場2座大樓2樓B205號舖

10. 牛頭角道77號淘大商場第三期1樓 F210-212號舖

11. 尖沙咀亞士厘道7號, 九龍公園徑1號, 裕華國際大厦 LG/F全層

12. 何文田佛光街80號何文田廣場3樓306號舖

13. 何文田愛民邨愛民商場二樓 F25號舖

14. 深水埗深旺道富昌邨南昌薈一樓 125B-127號舖

15. 深水埗欽州街37K西九龍中心3字樓301A號舖

16. 黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館2樓N225號舖

17. 慈雲山慈樂邨慈雲山中心 3樓 317B號舖

18. 藍田啟田道50號啟田商場二樓206號舖

19. 藍田匯景道8號匯景廣場第五層1號單位32及33 號舖



新界



20. 大埔安埔路12號富善邨富善商場2樓S202號舖

21. 大埔安慈路4號昌運中心1樓85-98號舖

22. 元朗朗屏路1號朗屏邨商業/停車場大樓（又稱朗屏商場）二樓L207號舖

23. 元朗教育路18-24號元朗商業中心1字樓

24. 天水圍天湖路2號天耀廣場一樓L120號舖

25. 天水圍天瑞邨1 期及2 期天瑞商場地下G15 號舖

26. 屯門田景路31號良景邨良景商場二樓L225A 號舖

27. 屯門建生邨商業大樓地下118號舖

28. 屯門富泰邨富泰商場2樓216號舖

29. 沙田田心街1號隆亨邨隆亨商場第三層201號舖

30. 沙田沙角街5號沙角邨商業/停車場2樓240號舖

31. 沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場三樓336號舖

32. 沙田廣源邨廣源商場 1座 1字樓 3號舖

33. 沙田瀝源邨瀝源廣場2樓C213B號舖

34. 粉嶺名都中心第二層86-88, 51B, 52C號舖

35. 荃灣青山公路625號麗城花園第三期麗城薈地下37-39號舖

36. 將軍澳景嶺路8號都會駅商場第二層R02號舖

37. 將軍澳寶林邨寶林商場 102號地下

38. 葵涌葵芳邨葵芳商場一樓 125-130 號舖

39. 鯉魚門廣場二樓 206號鋪



大快活 x 領展「流動吞嚥評估站」詳情

日期：即日至8月6日（逢星期三）

時間：下午2時半至5時半



3月5日 啟田商場

3月12日 黃大仙中心北館

3月19日 天耀商場

3月26日 富泰商場

4月2日 慈雲山中心

4月9日 富善商場

4月16日 良景廣場

4月23日 隆亨商場

4月30日 建生商場

5月7日 南昌薈

5月15日＊ 鯉魚門廣場

5月21日 何文田廣場

5月28日 寶林商場

6月4日 瀝源廣場

6月11日 沙角商場

6月18日 朗屏商場

6月25日 廣源商場

7月2日 興東商場

7月9日 彩雲商場

7月16日 環翠商場

7月23日 天瑞商場

7月30日 愛民廣場

8月6日 興華廣場



＊5月15日為星期四



受惠機構列表

照顧者易達平台成員機構：



1. 浸信會愛羣社會服務處

2. 香港婦女中協會

3. 香港祟真會社會服務部

4. 西貢區社區中心

5. 九龍城浸信會社會服務處

6. 大埔浸信會社會服務處

7. 和悅社會企業

8. 黑暗中對話（香港）

9. 仁愛堂

10. 建設健康九龍城協會

11. 香港心理衛生會

12. 香港傷健協會

13. 和富社會企業

14. 香港聾人福利促進會

15. 利民會

16. 中國基督教奉播道會社會服務



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