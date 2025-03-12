2025春季10大人氣名牌袋推薦　Chloé相機包／Lemaire牛角包85折

2025春季人氣名牌袋推薦！天氣開始回暖，又是時候開始為衣櫃換季，除了服飾要換新，手袋都要跟上潮流！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家推薦10大春季人氣名牌袋，現在指定品牌更有限時85折優惠，Chloé Woody 水桶包只需$5,610、Lemaire 牛角包只需$5,567、Marni編織包只需$5,185，手快又手慢無！



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NET-A-PORTER限時優惠 指定品牌限時85折

NET-A-PORTER推出限時優惠，由即日起至2025年3月29日，指定品牌的正價單品可享有限時優惠，只要於結帳時輸入【APAC15】，即可享有85折優惠，優惠更無門檻、無上限！

2025春季人氣名牌袋推薦【1】Chloé Woody Basket — $5,610

Chloé Woody系列自推出以來一直深受歡迎，其中最具人氣又實用的非「Basket」莫屬！這款Chloé Woody Basket更採用撞色設計，有別於一般以黑色LOGO配白色手提帶，而是以低調的卡其色字樣刻印，搭配米色肩帶，手提、斜背或側背都可以輕鬆駕馭！Chloé Woody Basket原價$6,600，現在85折只需$5,610！

Chloé Woody Basket

優惠價：$5,610（原價：$6,600）

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2025春季人氣名牌袋推薦【2】Chloé Summer Banana Tote Bag — $8,075

Chloé Summer Banana 托特包以人造拉菲草鉤編而成，正面繡有Logo，配有金色吊飾。這款托特包包身輕盈，但內裡空間十分大、容量充足，更有黑色、葉綠色、淡粉色、藍色及紫紅色可供選擇，春夏氣息滿滿！托特包原價$9,500，現在85折$8,075入手！

Chloé Summer Banana Tote Bag

優惠價：$8,075（原價：$9,500）

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2025春季人氣名牌袋推薦【3】Chloé Camera Bag — $19,380

Chloé Camera Bag是由新任總監操刀設計的2024秋季系列手袋，在秀場上就已經受到大家高度關注！相機包配有多個工裝風口袋及金屬五金，造型復古又有個性，既能斜背、肩背，也能手提，實用性十足，更有多個材質及顏色選擇！原價$22,800，限時優惠只需$19,380！

Chloé Camera Bag

優惠價：$19,380（原價：$22,800）

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2025春季人氣名牌袋推薦【4】Lemaire Small Croissant Bag — $5,567

Lemaire「Croissant」系列有著可愛的牛角包造型，Croissant系列擁有多款不同材質、大小的包款，這款牛角包則以光面黑色塗層帆布製成，兩側飾有打結設計，配有肩帶，可以斜挎或側背。包內空間十分大，可以輕鬆放入手機、電話、紙巾等日常用品。牛角包原價$6,550，現在85折只需$5,567！

Lemaire Small Croissant Bag

優惠價：$5,567（原價：$6,550）

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2025春季人氣名牌袋推薦【5】Lemaire Mini Fortune Croissant Bag — $7,140

Lemaire的「Croissant」系列除了有斜挎包款，亦有手提包款「Fortune Croissant」系列。「Fortune Croissant」系列擁有不同大小的牛角包造型手袋，除了可以手提，也可以手拎或單肩背。手袋配有帆布內襯、拉鍊及打結設計，造型小巧可愛又實用！手提包原價$8,400，現在只需$7,140就買得到！

Lemaire Mini Fortune Croissant Bag

優惠價：$7,140（原價：$8,400）

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2025春季人氣名牌袋推薦【6】Vivienne Westwood Doll XL Bag — $3,062

Vivienne Westwood 的「Doll」系列手提包靈感來自玩具娃娃包，包身棱角分明，正面飾有浮雕品牌土星Logo。XL款式不僅容量夠大，更非常容易搭配，提供手柄及可拆式肩帶，方便因應不同場合改變風格！Vivienne Westwood Doll XL Bag原價$3,602，現在只需$3,062！

Vivienne Westwood Doll XL Bag

優惠價：$3,062（原價：$3,602）

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2025春季人氣名牌袋推薦【7】Marni Tropicalia Micro Bag — $5,185

Marni「Tropicalia」系列以皮革及編織織物製成，並配有立體浮雕細節的手柄。這款迷你包與平常的款式亦有不同，編織飾面以藍白條紋點綴，配以潦草的Logo刺繡，增添春日活潑感覺！迷你包配有可拆卸的皮革肩帶，內裡可以放入卡包、紙巾、充電器等日常用品，非常實用！原價$6,100，現在享有限時85折優惠，只需$5,185就買得到！

Marni Tropicalia Micro Bag

優惠價：$5,185（原價：$6,100）

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2025春季人氣名牌袋推薦【8】JW Anderson Midi Twister Bag — $6,758

JW Anderson「Twister」包設計獨特，手柄以挺身扭結設計，包身以柔軟皮革製成，配有磁扣固定，拿東西都十分方便！手袋更配有可拆式小鏈帶，配上春夏穿搭都不會太搶風頭，而且斜挎、側背或手提都可以！Midi Twister Bag原價$7,950，現在只售$6,758！

JW Anderson Midi twister bag

優惠價：$6,758（原價：$7,950）

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2025春季人氣名牌袋推薦【9】Hunting Season Raffia Tote — $2,995

Hunting Season Raffia Tote 非常適合春夏穿搭，這款托特包使用天然拉菲草編織而成，頂部手柄則採用皮革製成，配有可拆式肩帶及塔瓜珠飾。Hunting Season Raffia Tote原價$3,524，現在享有85折優惠，只需$2,995！

Hunting Season Raffia Tote

優惠價：$2,995（原價：$3,524）

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2025春季人氣名牌袋推薦【10】Simone Rocha Beaded Classic Bow Crossbody Bag — $4,896

Simone Rocha的設計具有女性氣質和浪漫氣息，最標誌性的單品是飾有珍珠的包款。這款運動包配有多個口袋，前面兩個口袋飾有蝴蝶結，可調節的肩帶上飾有標誌​​性的人造珍珠，實用又有個性！

Simone Rocha Beaded Classic Bow Crossbody Bag — $4,896

優惠價：$4,896（原價：$5,760）

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