Google地圖｜香港餐廳10大　光速餐澳牛上榜？打邊爐界代表有佢

Google地圖公布香港10大嚮導熱議餐廳！Google地圖迎來20週年，除了是一項導航工具，更有在地嚮導（Local Guides）社群，分享不同打卡地點及餐飲美食。Google地圖近日揭曉香港十大嚮導熱議餐廳，《香港01》「好食玩飛」為大家整合人氣餐廳的資訊及地址，即看內文！



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Google地圖10大嚮導熱議餐廳 甘牌燒鵝／添好運／一蘭

Google地圖「熱議」地點是指在 Google 地圖上、同一類別中，擁有少於10間分店，且獲得最多評論及4星或以上評分的地點。十大嚮導熱議餐廳包括再度蟬聯米芝蓮一星餐廳的甘牌燒鵝、必比登推介添好運點心專門店等，以及各國風味美食！

Google地圖人氣餐廳【第10位】清真牛肉館 — 老字號牛肉餅

每逢經過九龍城，都必定會看到這間老字號餐廳——清真牛肉館！清真牛肉館由1950年開業，至今已有逾70年，吸引不少人慕名前來，其中最著名的是牛肉餅，牛肉餡料充足之餘，外皮酥脆，多汁又好味！另外亦有牛肉餃子、五香牛腩飯、羊肉嗆湯麪等菜式，通通都屬於老饕推薦菜式！

清真牛肉館

Google地圖評分：4.0/5

地址：九龍城打鼓嶺道33-35號地舖

電話：2382 1882



Google地圖人氣餐廳【第9位】一蘭（銅鑼灣店） — 天然豚骨湯拉麵

來自日本福岡的豚骨拉麵專門店「一蘭」（銅鑼灣店），只賣「天然豚骨湯拉麵」一款拉麵，湯頭和麵條等大部分食材均由日本中央廚房處理後空運到港。曾有資深員工教路，要吃到一蘭拉麵的精粹，秘製醬汁要選擇3倍才是與辣椒最完美的組合！下次到一蘭不妨試試推介的吃法吧！

一蘭（銅鑼灣店）

Google地圖評分：4.1/5

地址：銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈A座 Shop F-G G/F

電話：2116 4802



Google地圖人氣餐廳【第8位】美滋鍋 — 女性恩物養顏美容鍋

美滋鍋火鍋店來自新加坡，主打夢幻的粉紅主題，湯底分日式、四川麻辣及台灣藥膳等，當中必點膠原蛋白養顏美容鍋，清甜養生，簡直是女性恩物。至於配料方面，餐廳供應美國肥牛、美國板腱牛、安格斯風門柳等不同牛部位，入座時還會附送時令刺身拼盤和蔬菜綜合盤，不夠可再點，任食120分鐘，整體質素備受好評。

美滋鍋

Google地圖評分：4.8/5

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖（旺角店）

電話：3162 8238



Google地圖人氣餐廳【第7位】巴基之味 — 4.9分正宗巴基斯坦料理

巴基之味提供正宗巴基斯坦料理，Google地圖評分高達4.9！巴基之味菜單上有多款經典菜式，值得一試的有燒烤串、咖喱系列、烤餅及巴基斯飯，精心醃製搭配獨特醬汁非常惹味，而且價格實惠！

巴基之味

Google地圖評分：4.9/5

地址：尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈2樓51號舖

電話：9232 1171



Google地圖人氣餐廳【第6位】澳洲牛奶公司 — 必點招牌炒蛋、燉奶

澳洲牛奶公司在1950年創立，同蛋有關的餐點通通都是招牌，譬如炒蛋多士、蛋治烘底、蛋白燉鮮奶等。有別於其他茶餐廳的普通炒蛋，這裏的炒蛋厚厚一層，混合著奶香和牛油香，非常特別！ 除此之外，店內還供應多款式甜品，都值得一試！不過，澳牛員工的效率「遠近馳名」，不少網民都戲稱去澳牛叫餐有如叫「光速餐」。

澳洲牛奶公司

Google地圖評分：4.0/5

地址：佐敦白加士街47-49號地下

電話：2730 1356



Google地圖人氣餐廳【第5位】添好運點心專門店（深水埗店） — 必比登推介港式點心

添好運點心專門店（深水埗店）於2010至2021榮獲米芝蓮一星餐廳，在2023至2025年更榮獲米芝蓮必比登推介，曾被稱為全球最親民的米芝蓮星級餐廳！餐廳主打點心即叫即蒸、腸粉即叫即拉，必食點心包括酥皮焗叉燒包、晶瑩鮮蝦餃、布拉腸粉及古法糯米雞。

添好運點心專門店（深水埗店）

Google地圖評分：4.0/5

地址：深水埗福榮街9-11號

電話：2788 1226



Google地圖人氣餐廳【第4位】樂天皇朝（銅鑼灣店） — 必食特色皇朝小籠包

想吃到高質上海菜，不妨試試樂天皇朝，除了經典的上海美食，如小籠包、賽螃蟹、擔擔麵外，還有造型精緻的蘿蔔絲酥餅，以及李白醉雞等美食。店家的小籠包不但皮薄餡靚、賣相吸引，而且共有8種不同口味，當中推介蟹粉小籠包，蟹粉香氣撲鼻，而且充滿湯汁，絕對是每次來餐廳必點的美食！

Google地圖評分：4.7/5

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場16樓A號舖

電話：2177 7873



Google地圖人氣餐廳【第3位】甘牌燒鵝 — 連續11年米芝蓮一星推薦

「甘牌燒鵝」絕對是燒鵝排隊王！「甘牌燒鵝」自2015開始至2025年，已經連續11年獲選米芝蓮推薦一星餐廳。甘牌燒鵝位於灣仔軒尼詩道，燒鵝屆傳甘牌燒鵝是「金黃酥脆，入口即化」，不少食客都被這酥香四溢的燒鵝所征服。燒鵝斬件時已經去除多餘油脂，剩下黃金肥瘦比例的燒鵝，鮮香可口。

甘牌燒鵝

Google地圖評分：4.1/5

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖

電話：2520 1110



Google地圖人氣餐廳【第2位】樂天皇朝（青衣店） — 高評分中菜館

樂天皇朝（青衣店）是來自新加坡的中菜館，主打粵菜及滬菜。除了招牌八色小籠包，還有上海炒飯、炸饅頭、上海生煎包、李白醉雞等上海美食。樂天皇朝（青衣店）在Google地圖上更獲得4.8/5的超高評分！

樂天皇朝（青衣店）

Google地圖評分：4.8/5

地址：青衣青敬路33號青衣城一期3樓310B鋪

電話：2177 8777



Google地圖人氣餐廳【第1位】一點心 — 必食叉燒焗餐包、蟹皇蒸燒賣

一點心是曾兩度榮獲米芝蓮一星的點心專門店，點心高質而且價錢貼地，是太子區內人氣餐廳！必食蟹皇蒸燒賣、薄皮鮮蝦餃、蔥花蝦米腸、叉燒焗餐包等傳統點心，全部點心都是現點現蒸，滋味更加分！

Google地圖評分：4.3/5

地址：九龍太子通菜街209A-209B號地舖

電話：2677 7888



Google地圖香港十大嚮導熱議及打卡地點：

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