中環海濱好去處｜過百浪漫「夜光水滴」4.1起免費睇｜附預約連結

舞動水滴展｜夜光水滴｜繼去年teamLab夜光蛋之後，今年添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）再現過百個「夜光水滴」！免費大型藝術展覽「舞動水滴展」，並於即日起開始接受網上預約，可近距離與「夜光水滴」打卡。展覽的焦點之一是高達28.8米的巨型水滴裝置，為全球最大的水滴藝術裝置。想知詳情，即睇下文！



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發展局及水務署由4月1日至6月13日，於添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）舉辦大型藝術展覽「舞動水滴展」，以慶祝東江水供港60周年。「舞動水滴展」的展品《舞動的水滴》，由國際著名藝術家馬興文創作，以象徵包容與生命力的水滴為核心元素。這些裝置曾在威尼斯、羅馬、上海、杭州和迪拜展出，掀起熱議。

添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）4月1日展出「夜光水滴」。（水務署網站圖片）

舞動水滴展｜必睇28.8米高全球最大巨型水滴裝置

是次展覽將會展出分別28.8米和18.8米高的巨型水滴裝置，兩者互相輝映，寓意着團結與共融。其中28.8米高巨型水滴裝置為全球最大水滴藝術裝置，大家來到一定要打卡！展覽亦包括百多個不倒翁小水滴裝置，代表不同區域兒童的參與，象徵多元文化與包容精神。

舞動水滴展｜網上登記近距離打卡「夜光水滴」

想近距離打卡「夜光水滴」的市民需在活動網頁預先登記，每人每日只可登記一個場次，每個場次最多5個名額，每個場次為20分鐘。參觀市民只可於已成功登記時段入場，並需向在場職員出示確認短訊，入場後按工作人員指示沿建議路線參觀。展覽入口設於添馬公園近政府總部東翼，市民可經由海富中心外行人天橋前往。

展覽亦包括百多個不倒翁小水滴裝置。（水務署網站圖片）

舞動水滴展｜時間地點詳情

舞動水滴展展覽詳情

日期：4月1日至6月13日

地點：添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）

時間：星期一至五下午1時至晚上7時50分；星期六、日及公眾假期下午1時至晚上10時50分



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