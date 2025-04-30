沙田萬怡酒店自助餐｜買1送1獨家$233!任食生蠔+母親節送椰汁燕窩

沙田萬怡酒店自助餐｜買1送1｜沙田萬怡酒店自助餐獨家快閃優惠！沙田萬怡酒店MoMo Café推出獨家買1送1優惠，人均$233起就可以歎到即開生蠔、龍蝦、蟹腳等奢華美食，優惠於母親節同樣適用！買1送1優惠預訂將於5月7日結束，即刻睇內文搶優惠啦！



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沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜母親節必食

沙田萬怡酒店MoMo Café 推出母親節自助餐優惠，由2025年5月1日至5月7日，每日限量5個買1送1優惠，最平人均只需$233，賣點全日供應生蠔！優惠兌換日期至2025年5月31日，快閃買一送一名額限每日5個，母親節同樣適用！不過就算搶不到買1送1也不要緊，因為購買單人票同樣享有優惠，折扣低至6折！

沙田萬怡酒店MoMo Café 快閃買1送1

開售時間：2025年5月1日至7日

優惠兌換日期：2025年4月9日至5月31日

優惠價：人均$233起（原價：人均$426起）

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香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街1號2樓



沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜生蠔、蟹腳任食 母親節送椰汁燉燕窩！

全新「港鮮百匯．海鮮自助餐」周末自助餐，採用每日新鮮直送的海鮮！自助午餐有即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺等冰鎮海鮮；三文魚、八爪魚、吞拿魚等壽司及刺身；烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉、慢煮比利時杜洛克豬柳等肉類，以及甜品和中西美食。自助晚餐另有波士頓龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳、紅蝦、帶子、孜然烤羊扒、豉椒炒蟶子青口、避風塘炒蟹、辣酒煮花螺、鮑魚蝦仁炒飯等美食。

在母親節當日，惠顧酒店自助午餐及晚餐更會為每位母親送上一份椰汁燉燕窩！

「港鮮百匯．海鮮自助餐」周末自助午餐

買1送1（2位）：$598｜人均$299｜原價$1,096

成人（1位）：$374｜原價$548

兒童（1位）：$269｜原價$394

長者（1位）：$299｜原價$438

*母親節當日每位母親獲贈一份椰汁燉燕窩*

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「港鮮百匯．海鮮自助餐」周末自助晚餐

買1送1（2位）：$946｜人均$473｜原價$1734

成人（1位）：$552｜原價$867

兒童（1位）：$328｜原價$515

長者（1位）：$467｜原價$735

*母親節當日每位母親獲贈一份椰汁燉燕窩*

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沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜人均$233起 任食波士頓龍蝦、即開生蠔、金奬牛肩胛肉

除了母親節及假日自助餐，沙田萬怡酒店MoMo Café另有「港鮮百匯．海鮮自助餐」平日自助餐。自助餐原價$427起，現在人均只需$233起，而且平日自助午／晚餐全日亦會有生蠔供應，輕鬆食回本！

肉食愛好者不得不試烤南澳洲36° MB2+ 金奬牛肩胛肉！這款來自榮獲2024世界牛扒挑戰賽金獎的頂級品牌的牛肉，經攝氏150度慢烤，靜置1小時吸收肉汁，鮮嫩多汁，肉味特別濃郁，讓您每一口都能品味到極致的牛肉香氣。

甜品區值得一提加入了本地靈感的創意甜點：黑芝麻麻糬鴨屎香檸檬戚風蛋糕，結合了芝麻的濃郁香氣與檸檬的清新酸甜；燕窩桃膠大菜糕則以輕盈的口感帶來養生的享受；還有滑嫩的蛋白燉鮮奶與四種口味輪番登場的雞蛋仔，讓您來個甜蜜的結尾。

「港鮮百匯．海鮮自助餐」平日自助午餐

買1送1（2位）：$466｜人均$233｜原價$854

成人（1位）：$272｜原價$427

兒童（1位）：$174｜原價$273

長者（1位）：$216｜原價$339

*兒童年齡為3至11歲。長者年齡為60歲或以上

👉🏻沙田萬怡酒店自助餐🦪全日供應生蠔🌟

「港鮮百匯．海鮮自助餐」平日自助晚餐

買1送1（2位）：$850｜人均$423｜原價$1,558

成人（1位）：$496｜原價$779

兒童（1位）：$314｜原價$493

長者（1位）：$412｜原價$647

*兒童年齡為3至11歲。長者年齡為60歲或以上

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香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街1號2樓



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