小CK香港優惠碼｜精選款低至半價！8款包包鞋款推介打造專屬風格

【Charles and Keith手袋｜小CK包包】盛夏將至，想展現獨特時尚魅力？小CK為您精選8款夏日單品，從潮流包款到舒適鞋履，輕鬆打造驚艷造型！618購物狂歡更有限時優惠，於6月12日至19日精選商品高達50%折扣！



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小CK夏日包包 1. Ida 編織肩背包 - 海鹽藍 HK$499

海鹽藍擁有率性又奔放的活力氣息，海鹽藍絕對是活力夏日的代表色號！Ida 編織肩背包以清新的海鹽藍和獨特的格紋編織設計，帶來率性奔放的夏日活力。簡約俐落的包身線條搭配同色系肩帶，展現和諧統一的美感。格紋編織的細膩紋理不僅豐富了視覺層次，更賦予包款獨特的質感。

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小CK夏日單品 1. Ida 編織肩背包 - 海鹽藍 HK$499 (Charles & Keith官網）

小CK夏日包包 2. Brigette 抓皺托特包 - 奶油色 HK669

這款官網限定的Brigette特大尺寸托特包，以獨特色號與抓皺細節，為極簡包身注入時尚感。柔軟質感貼合身形，其大容量是您忙碌時的貼心夥伴。無論辦公、校園或機場，都能讓您輕鬆保持從容優雅的形象，展現卓越品味。

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小CK夏日包包 2. Brigette 抓皺托特包 - 奶油色 HK$539 (Charles & Keith官網）

小CK夏日包包 3. Donna 金釦後背包 - 黑色 HK$699

運動風潮融入時尚，Donna 後背包以經典黑色包身，結合金屬方釦與皮穿金鍊，展現獨特風格。其百搭設計能輕鬆融入衣櫥，無論是休閒酷帥或別緻小香風都能完美駕馭。尤其適合下班後直接銜接聚會的忙碌日子，讓您輕鬆轉換造型，保有從容時尚。

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小CK夏日包包 3. Donna 金釦後背包 - 黑色HK$489 (Charles & Keith官網）

小CK夏日包包 4. 大容量托特包 - 灰色 HK$799

淺灰色托特包以其簡約魅力與靜謐特質，跳脫傳統黑色，成為日常穿搭的聰明新選擇。立體剪裁擴大了包身容量，內附可拆卸收納包，專為小物品提供獨立空間。無論通勤或正式場合，這款托特包都能助您輕鬆保持條理分明，展現從容優雅。

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小CK夏日包包 4. 大容量托特包 - 灰色 (Charles & Keith官網）

小CK夏日包包 5. Laine 雙帶厚底拖鞋 - 米黃色 HK$349

Laine 雙帶厚底拖鞋巧妙融合運動與休閒風格，靈感源自運動單品的銀色金屬釦為其增添活力。米黃色設計具備百搭優勢，讓您在任何時刻都能自信穿上，輕鬆完成時尚穿搭。這雙拖鞋不僅舒適，更能為您的日常造型注入一絲時尚感，是您夏日鞋櫃的理想之選。

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小CK夏日包包 5. Laine 雙帶厚底拖鞋 - 米黃色 (Charles & Keith官網）

小CK夏日單品 6. 多帶芭蕾舞平底鞋 - 亮面黑/淺粉色 HK$469

小CK多帶芭蕾舞平底鞋以獨特設計和舒適穿著感成為夏日熱選。亮面黑款以低調奢華的黑色亮面PU搭配金屬方釦細帶和柔美蝴蝶結，於優雅中展現俐落。淺粉色款則以夢幻粉色亮面PU搭配細帶與蝴蝶結，散發甜美復古氣息。

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小CK夏日單品 7. 運動風芭蕾平底鞋 - 銀色 HK$509

官網限定的運動風芭蕾平底鞋，以銀色鏡面PU混搭網面材質，將經典芭蕾舞鞋注入運動活力與未來感。鏡面光澤與透氣網面碰撞出獨特視覺效果，交叉綁帶設計穩固舒適，銀色與網面組合輕盈透氣，非常適合夏季。

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小CK夏日單品 7. 運動風芭蕾平底鞋 - 銀色 HK$509 (Charles & Keith官網）

小CK夏日單品 8. 蝴蝶結珍珠裸跟鞋 - 酒紅色 HK$439

官網限定的蝴蝶結珍珠裸跟鞋，以沉穩優雅的酒紅色漆面PU，為5公分裸跟鞋注入端莊氣質。酒紅色本身帶有低調奢華的氣息，漆面材質更顯質感。鞋面綴上的精緻蝴蝶結與高雅珍珠，閃閃動人，細節處展現獨具匠心的時尚感。

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