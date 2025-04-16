深圳星河麗思卡爾頓酒店｜4大必住原因！新裝客房+浸泡式景觀浴缸

深圳星河麗思卡爾頓酒店｜想趁假期快閃深圳又不想住得那麼遠，距離福田口岸10分鐘車程的深圳星河麗思卡爾頓酒店就會是最佳選擇，除了來往香港交通方便，更有精緻的餐廳及設施，在酒店都有無窮娛樂，人均更只需$676起！即看內文了解！



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深圳星河麗思卡爾頓酒店必住原因【1】近福田口岸

深圳星河麗思卡爾頓酒店位於深圳福田中心區的核心地帶，正對深圳會展中心之餘，距離福田口岸亦不過10分鐘車程，亦可以搭乘地鐵輕鬆抵達關口，地理位置極佳！

深圳星河麗思卡爾頓酒店（官方圖片）

此外，酒店附近亦有星河COCO Park、深圳博物館、深圳平安金融中心雲際觀光層等景點，觀光十分方便！

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深圳星河麗思卡爾頓酒店必住原因【2】全新裝修客房

酒店於2009年開幕，共有280間客房及套房，目前正進行局部翻新工程，酒店的18樓為剛剛完成翻新的客房樓層。翻新後的客房帶有現代簡約風格，空間舒適奢華，配備寬敞的起居空間及浴室，更提供智能控制系統、高級的洗浴用品、獨立浸泡式景觀浴缸、定製枕頭等設施，還有落地窗可以俯瞰深圳天際線！

房價方面，每晚人均$676起，包含300元水療代金券，小朋友更可以免費入住！以麗思卡爾頓一向奢華的定位來說，這個價錢絕對超值！

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深圳星河麗思卡爾頓酒店必住原因【3】特色打卡泳池

深圳星河麗思卡爾頓酒店－特色打卡泳池（官方圖片）

酒店同時配有多種休閒娛樂設施，包括室外美景游泳池、24小時開放的健身室、水療中心、瑜伽房等。其中泳池更是酒店的特色打卡點，除了帶有按摩池，泳池更坐擁地標建築平安金融中心景色，吸引不少人前來拍照！

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深圳星河麗思卡爾頓酒店必住原因【4】人氣精緻中餐廳

深圳星河麗思卡爾頓酒店內設有6間餐廳及酒吧，包括：星麗中餐廳、意大利餐廳Paletto、西餐廳Flavorz、酒吧Curv、大堂酒吧Onyx以及美食屋Fix。

其中星麗中餐廳亦是廣為深圳人熟悉的精緻中餐廳，主打地道粵式與潮汕佳餚。餐廳廚師是來自香港的羅玉輝師傅，炮製出一系列穩打穩扎的創意精緻點心，又好食又打卡able！

此外，意大利餐廳Paletto也是不少住客推薦的餐廳，更被譽為是「最值得一訪的正宗意大利餐廳」！除了用餐環境奢華典雅，菜色亦非常精緻美味，其中招牌提拉米蘇更是不容錯過，絕對值得一試！

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深圳星河麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Shenzhen）

房價：人均HK$676起

地址：深圳市福田區福華三路116號

交通：會展中心站步行3分鐘

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