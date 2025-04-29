MTR積分5.3過期｜千萬別浪費！4步查積分、免費換單程票＋現金券

MTR積分過期｜今期港鐵MTR Mobile App「MTR分獎賞計劃」的積分將會在周六（5月3日）過期！積分可以換取車費折扣、免費港鐵單程票、車站商店／商場優惠券或現金券（包括聖安娜餅屋、7-11）、甚至捐款，想知道有沒有未兌換的積分？今次《香港01》好食玩飛將會手把手教大家4步查兌尚餘積分及兌換免費車票！



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使用已連結的八達通搭車就可以儲到積分！（資料圖片）

平日經常乘搭港鐵出行的朋友們，有參加MTR Mobile APP的MTR分獎賞計劃嗎？今期計劃將於4月30日到期，只要過去曾經成功登記MTR Mobile賬戶，並使用已連結賬戶的八達通搭車就已經可以賺取積分。

另外，如購買車票（包括全月通、都會票）、於港鐵商場或車站商店食肆消費﹑經MTR Mobile於港鐵網上商店網上購物﹑玩遊戲都可以賺取積分。

積分可以換取不少獎賞。（MTR Mobile截圖）

以搭車為例，$1=5MTR分，換句話成人搭一程車閒閒地都可以賺到20分以上！賺到的積分可以換取獎賞，包括3000分換取$10車費折扣、6000分換本地單程車票、12,000換7-11$10電子現金券、12,000分換聖安娜餅屋$25電子禮券、35,000分換$100港鐵商場電子禮券等等！

尚未兌換的MTR分將於2025年5月3日到期！想知道有沒有即將過期的積分？馬上按下圖手把手教你4步Check積分+兌換獎賞！👇

MTR積分過期｜查分教學

記得在2025年5月3日兌換積分，慳得一蚊得一蚊！

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