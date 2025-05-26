入門級名牌袋10大推介｜Versace／Valentino／Acne Studios 5折起

2025入門級名牌袋推薦！名牌手袋動不動就需要數萬元，一般打工仔絕對捨不得買

！《香港01》「好食玩飛」為大家推薦10大入門級名牌手袋，有Chloé、Versace等知名奢侈品牌，也有Marni、Acne Studios等小眾品牌，現在NET-A-PORTER更有限時優惠低至半價，全部不過$16,000，最平$2,403有交易！即看內文！



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NET-A-PORTER限時優惠 指定單品低至5折！

由即日起至2025年7月底，NET-A-PORTER官網推出限時優惠，於指定連結選購單品，可享低至半價優惠！無論服飾、鞋履、手袋、家品還是配飾都有折扣！

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入門級名牌袋推薦【1】Chloé Woody Nano Tote

Chloé的Woody系列一向受歡迎，包款實用之餘更非常百搭，Woody Nano Tote造型俏皮又有趣味性，初登場時更經常缺貨！手袋有肩背、斜揹、手提3種背法，設有內格，容量充足，放入手機、錢包等都無問題，顏色更非常易襯，適合不同夏天穿搭！原價$4,950，現在於官網選購即可享半價優惠$2,475！

Chloé Woody Nano Tote

優惠價：$2,475（原價：$4,950）

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入門級名牌袋推薦【2】Marni Tropicalia Micro Bag

Marni Tropicalia系列迷你包採用編織飾面及Logo刺繡，配有皮革立體浮雕細節的手柄，醒目橙色更增添春日活潑感覺！迷你包配有可拆卸的皮革肩帶，內裡可以放入卡包、紙巾、充電器等日常用品，非常實用！原價$4,004，現在只需$2,403就買得到！

Marni Tropicalia Micro Bag

優惠價：$2,403（原價：$4,004）

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入門級名牌袋推薦【3】Acne Studios Multipocket Bag

Acne Studios Multipocket Bag自推出以來人氣居高不下，Multipocket Bag加入了蝴蝶結元素，搭配多個口袋及皺褶線條，浪漫又帶點帥氣，而且非常實用！Acne Studios Multipocket Bag更有粉紅色、墨綠色、咖啡色等多種顏色選擇，很好搭配！原價$12,798，現在$7,679便可入手！

Acne Studios Multipocket Bag

優惠價：$7,679（原價：$12,798）

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入門級名牌袋推薦【4】Valentino Garavani Locò Bag

Valentino Garavani Locò 單肩包的設計靈感來自於復古的化妝包，包身硬挺，容量大而輕巧，可以輕鬆收納手機、銀包、化妝品等日常用品。單肩包前方配備小口袋，飾有品牌金色Logo，凸顯貴氣之餘亦多了一份型格。單肩包可以手拎、手提、單肩或斜挎，實用性滿分！原價$12,900，現在$7,740入手！

Valentino Garavani Locò Bag

優惠價：$7,740（原價：$12,900）

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入門級名牌袋推薦【5】TOM FORD PALMELLATO-EFFECT Mini Bag

TOM FORD PALMELLATO-EFFECT迷你包絕對是YSL LE 5 À 7的平替款！迷你包前面飾有品牌的金屬T形Logo，肩帶可以調節，手拎或側背都可以！迷你包精緻小巧、配有拉鏈，可容納手機、卡片套、紙巾等小物。TOM FORD PALMELLATO-EFFECT Mini Bag原價$18,000，現在半價$10,800就買得到！

TOM FORD PALMELLATO-EFFECT Mini Bag

優惠價：$10,800（原價：$18,000）

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入門級名牌袋推薦【6】Valentino Garavani Go Hobo Leather Bag

Valentino Garavani Go Hobo Leather Bag可以打造兩種不同風格。除了可以當作普通肩背包外，肩帶處亦飾有品牌VLOGO的鈕扣，可以將肩帶收短成手柄，包身呈現月牙包的形狀設計。包內空間十足，可以輕鬆收納電話、銀包、化妝品等日常用品。原價$22,500，現在半價優惠只需$11,250，更有黑、白兩色選擇！

Valentino Garavani Go Hobo Leather Bag

優惠價：$11,250（原價：$22,500）

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入門級名牌袋推薦【7】GIVENCHY G-hobo Mini Bag

GIVENCHY G-hobo Mini Bag 可以說是Prada Flou的最佳平替！GIVENCHY G-hobo Mini Bag同樣以菜籃子造型設計，正面飾有品牌「4G」Logo掛鎖和仿鱷魚紋肩帶，低調又優雅。菜籃子容量適中，能夠輕鬆裝下手機、化妝品、銀包等用品。原價$13,500，現在半價$6,750入手！

GIVENCHY G-hobo Mini Bag

優惠價：$6,750（原價：$13,500）

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入門級名牌袋推薦【8】Versace Tag Bowling Shoulder Bag

Versace Tag保齡球單肩包是趙露思、aespa成員寧寧都擁有的2025春夏最新包款！單肩包以柔軟皮革打造，長條型的包身搭配加長雙把手，用作腋下包或是手提包都適合！包身亦飾有金屬Versace標誌和經典Medusa金屬飾件，散發著奢華感。Versace Tag保齡球單肩包更有黑色、白色、粉紅色等多款選擇，原價$11,500，現在只需$8,050就買得到！

Versace Tag Bowling Shoulder Bag

優惠價：$8,050（原價：$11,500）

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入門級名牌袋推薦【9】Jil Sander Small Rollup Leather Shoulder Bag

在2025年銀色、圓筒包仍然是流行趨勢，這款Jil Sander Small Rollup手袋融合了銀色鉚釘及圓筒元素，能夠切合時下潮流又不會過於誇張。手袋的肩帶可以調節，開口處採用磁吸設計，將手袋開口處捲起便可打造成圓筒形手袋。手袋原價$25,448，現在享有6折優惠只需$15,269！

Jil Sander Small Rollup Leather Shoulder Bag

優惠價：$15,269（原價：$25,448）

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入門級名牌袋推薦【10】Khaite Olivia Tote

Khaite是來自紐約的時尚小眾品牌，是不少歐美明星的私下愛牌！這款Olivia Tote以獨特的「牛角包」形狀設計，採用Y3K風格的銀色金屬感皮革製成，不規則形狀可以肩背或手提。手袋的內部空間充足，放入手機、錢包、基本補妝用品等都可以！如果不喜歡銀色，亦有黑色及象牙白色選擇。原價$23,400，現在只需$11,700！

Khaite Olivia Tote

優惠價：$11,700（原價：$23,400）

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