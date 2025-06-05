飲茶用「滾水淥碗筷」無用？研究揭消毒真相　內地學者言論掀罵戰

飲茶消毒｜「滾水淥碗筷」是廣東人的飲茶文化，不過，近日一位內地學者中國精細化管理研究所所長汪中求卻在其抖音社交平台上，表示對這種習慣非常反感，直言「讓人很噁心」，影片一出更隨即引起網民罵戰。究竟以滾水淥碗筷能不能有效殺菌？即看內文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

飲茶消毒｜內地學者轟廣東人「滾水淥碗筷」噁心

中國精細化管理研究所所長汪中求近日在其抖音平台上發布影片，表示非常反感廣東人於餐前用「滾水燙碗筷」的行為，直言盆子堆滿水及塑料紙等讓人「很噁心」。

內地學者轟廣東人「滾水淥碗筷」行為噁心（抖音截圖）

他指出餐廳的塑封碗筷已經經過消毒，但廣東人仍然會再用沸水重新泡一次，其實背後是認為餐飲服務部門的消毒不達標、對其無信心的表現，而非一種習慣或習俗。

言論一出隨即引起內地網民討伐，有網民於下方留言指「在沒有消毒碗筷的時候，我們廣東就有這習慣了」，也有網民批評「這種人真的越活越回去了！不知道有什麼資格評頭論足廣東人」。也有網民認為雖然外包洗碗筷不乾淨，但用滾水淥碗筷，消毒作用也不大。

飲茶消毒｜佛山消委會研究 揭滾水殺菌效果

佛山消委會曾就熱水燙碗能否殺菌進行實驗，結果發現當水溫達到100℃，沖燙持續30秒及10秒時，菌落總數分別減少了約90%及80%； 當水溫達到80℃，沖燙持續30秒及10秒時，菌落總數分別減少了約50%及30%； 當水溫達到60℃時，菌落總數減少了25%及以下。

從實驗可見，以沸水沖燙餐具持續30秒以上，能有效沖掉灰塵、殘留的洗滌劑及殺菌，特別是沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等一些常見的食源性致病菌。此外，如果餐廳所提供的熱水溫度有限，消費者沖燙餐具的時間少於30秒，對於去除細菌的效果就十分有限。 此外，一些具有很強耐熱性的霉菌孢子或者毒素，也無法通過沸水沖燙去除。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略