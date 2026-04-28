L'AMOUR餐廳6優惠｜母親節適用+生蠔海鮮任食+獨家送紅白酒32折起

L'AMOUR法國餐廳優惠6大｜想讓媽媽在母親節感受滿滿的儀式感？由米芝蓮三星團隊打造、位於中環的L'AMOUR推出低至32折優惠，部分優惠更可用於母親節！人均$333起，可品嘗五道法國菜、時令生蠔、和牛等。另外重點推介法式五道菜＋無限任食海鮮套餐，可品嘗5道法國菜之餘，還可2小時無限添加生蠔及精選海鮮，啱晒慶祝母親節！即看內文了解詳情！



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前米芝蓮餐廳總廚主理 中環L'AMOUR法日Fusion餐廳

位於中環蘭桂坊及太和的L'AMOUR，主打融合法國及日本風味的精緻Fusion菜，餐廳不但由前米芝蓮餐廳總廚主理，而且更入選了全球性美食推廣活動《Restaurant Week》推薦，食物質素有保證，兼充滿驚喜！啱晒在母親節為媽咪帶來滿滿的儀式感！

餐廳佔地3,000平方呎，由著名設計師仿照法國地標紅磨坊設計，非常有格調又打卡able！餐廳內更有一部水晶三角琴，透過AI技術自動彈奏，在這裡慶祝紀念日絕對加分！

餐廳內有一部特色的水晶三角琴，透過AI技術自動彈奏，超有氣氛！（官方圖片）

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母親節去哪裡慶祝？

5道菜法式套餐／海鮮任食／低至32折／母親節適用

L'AMOUR餐廳優惠【1】法式日式Fusion五道菜──試盡法日兩國菜／時令生蠔／海膽多士／低至37折

L'AMOUR全新法式日式Fusion套餐低至37折。套餐包含前菜、餐湯、主菜、母親節精選甜品及飲品。前菜可選時令生蠔、秘製油漬吞拿魚、燒左口魚薄脆等，更可加$18選塔斯曼尼亞海膽多士，或加$28轉天婦羅牛舌芝麻醬沙律，為節日提升幸福感。

主菜方面，有傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、慢煮澳洲和牛面肉配西芹頭蓉、燒鰻魚意大利飯等，可同時試盡日式及法式料理。其中推介法式油封鴨髀配焦糖蘋果，鴨肉經慢火油封方式烹調至外脆內嫩，充滿濃郁鴨油香氣，再配搭酸甜的焦糖蘋果，與鴨肉鹹香完美平衡，實在是傳統法國菜的經典！

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L'AMOUR｜法式日式Fusion五道菜

價錢：$888起／2位 | 人均$444起｜原價$1,776起

價錢：$999起／3位 | 人均$333起｜原價$2,664起

＊適用於中環店

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快閃優惠期：即日至2026年6月30日

兌換日期：即日至2026年6月30日



L'AMOUR餐廳優惠【2】稻草燒拖羅鵝肝和牛盛宴──煙燻稻草燒拖羅有驚喜／低至6折

L'AMOUR另有稻草燒拖羅鵝肝和牛盛宴套餐低至6折。套餐提供季節漬物三品、熟成挪威三文魚牛油果他他、醬油漬三文魚頭軟骨海草昆布等三文魚入饌美食，另外還有非常具層次的蛋白菠蘿Mousse鵝肝多士，甘香的厚切煎鵝肝配上清爽的菠蘿Mousse，鹹甜交織相當有驚喜！

套餐還提供煙燻稻草燒拖羅、鐵板南非活鮑魚配黑松露羊肚菌、金沙越南野生大虎蝦等惹味海鮮，主菜則有澳洲牛柳粒、宮城厚切黑豚扒、宮崎雞腿、白鰻魚等日式美食任選其一，喜歡和牛的，更可加$88轉宮崎A5和牛厚燒。其中煙燻稻草燒拖羅更是套餐的一大特色，不同於一般炙燒，肥美鮮甜的拖羅夾帶稻草獨特的清香，味道更香醇清甜！

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L'AMOUR｜稻草燒拖羅鵝肝和牛盛宴

價錢：$538起／1位｜原價$896起

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快閃優惠期：即日至2026年6月30日

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L'AMOUR餐廳優惠【3】5道菜＋2小時無限任食生蠔──12cm蠔王放題／32折

除母親節優惠外，L'AMOUR另一放題套餐亦有32折，提供5道法國菜及2小時生蠔無限任食！套餐包括是日前菜及餐湯；意粉則有廚師精選手工意粉，或加$68轉招牌龍蝦帶子薏米飯，薏米飯口感軟糯，每一口都吸盡龍蝦湯汁，超惹味！

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主菜更有多達5款選擇，包括傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁、黑啤極黑安格斯牛肋骨、黃油雞卷海鮮配煙燻野椒醬及橡果伊比利亞豬面肉。

套餐除了供應5道法式料理，更包含「12cm蠔王放題」，可以2小時任食日本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔及澳洲哥芬灣生蠔，單是吃生蠔都絕對可以回本！此外，還可自選白酒或紅酒一杯，性價比超高！

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5道菜＋2小時無限任食生蠔──12cm蠔王放題／人均$499（官方圖片）

L'AMOUR｜5道菜＋2小時無限任食生蠔

價錢：$898起／2位｜人均$449起｜原價$2,774起

人均$449👉🏻歎5道菜套餐+生蠔放題🦪

快閃優惠期：即日至2026年6月30日

兌換日期：即日至2026年6月30日



L'AMOUR餐廳優惠【4】5道菜＋無限任食海鮮──2小時任食生蠔+魚子醬／慶祝獨家送紅白酒

L'AMOUR另一套餐，人均只需$449起即可品嘗5道菜的法式套餐及2小時海鮮放題，還送獨家紅白酒。套餐前菜有自家製極品黃油蟹粉手工意粉，而且可以無限添加；主菜則有傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁、黑啤極黑安格斯牛肋骨等選擇，慶祝生日或周年記念更獨家送紅或白酒一支！

此外，如果想享受更豐富的菜品，還可額外加錢升級選擇法國鵪鶉威靈頓、香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼、紐西蘭法式鹿架等美食！

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套餐另一重頭戲，當然是可以無限添加的海鮮！除了有法國諾曼第即開生蠔、日本宮城即開生蠔、澳洲哥芬灣即開生蠔，3款12cm的蠔王外，還有加拿大翡翠螺、頂級魚子醬、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚、凍海蝦、凍蟹等，視乎當日菜單而定，一個價錢就可試盡多款時令海鮮！

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法式套餐＋無限任食生蠔＋免費升級任食海鮮+獨家送紅白酒

優惠價：$998起／2位｜人均$499起｜原價$2,576起

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快閃優惠期：即日至2026年6月30日

兌換日期：即日至2026年6月30日



L'AMOUR餐廳優惠【5-6】L'AMOUR三道菜／四道菜套餐──小鳥胃最啱！$468起

除以上優惠外，L'AMOUR另設三道菜及四道菜套餐，對於胃口較小，又想品嘗法國菜以及法國浪漫氛圍的朋友，亦不妨一試！套餐在中午12:00至晚上8:00都有時段提供，中環分店更供應至晚上10時，任何時候都可去享受！套餐價錢低至$468。

L'AMOUR｜法式三道菜套餐

價錢：$468

L'AMOUR｜法式四道菜套餐

價錢：$538

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快閃優惠期：即日至2026年6月30日

兌換日期：即日至2026年6月30日



L'AMOUR餐廳優惠｜地址

L'AMOUR（中環店）

地址：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖



L'AMOUR（太和店）

地址：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖



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