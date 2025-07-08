夏天必買10大名牌涼鞋　Jimmy Choo/Chloé/JW Anderson 17折起！

夏天涼鞋推薦｜夏天除了要幫衣櫃換季，鞋櫃都一樣要換季！《香港01》「好食玩飛」為大家推介10大夏天必買的涼鞋，包括Jimmy Choo、Chloé、JW Anderson、Valentino等名牌款式，全部都是潮流女生必備！現在於NET-A-PORTER官網購買更有低至17折優惠！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

NET-A-PORTER指定單品折上折 限時優惠低至17折！

NET-A-PORTER推出限時快閃優惠，由即日起至7月14日，多款指定單品可以享有額外85折優惠，名牌袋、首飾、服飾及鞋履通通有折扣，優惠更低至17折！只要以指定連結進入網頁，選擇標有「額外85折」的單品，並在結帳前輸入「EXTRA15」，即可享有額外折扣！

NET-A-PORTER 限時快閃優惠

日期：2025年7月8日至7月14日

優惠碼：EXTRA15

夏天涼鞋10大推薦 Jimmy Choo/Chloé/JW Anderson

夏天涼鞋推薦【1】Jimmy Choo｜Onyxia 綁帶涼鞋

Jimmy Choo的鞋子以優雅的設計和精湛的工藝而聞名，雖然價錢昂貴，但幾乎是所有人都希望擁有的夢想鞋子品牌！而這款「Onyxia」 涼鞋絕對是小資女入手推介！涼鞋採用幼身綁帶設計，優雅中透著慵懶氣息，腳背及旁邊的菱形金扣帶有辨識度，舒適好穿！「Onyxia」 綁帶涼鞋原價$7,290，折後價只需$3,098便可入手！

Jimmy Choo｜Onyxia 綁帶涼鞋

折後價：$3,098（原價$7,290）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【2】Jimmy Choo｜Hawke 低跟涼鞋

Jimmy Choo這款「Hawke」低跟涼鞋同樣是小資女夏天必備的款式！「Hawke」低跟涼鞋帶有摩登美感，以柔軟皮革製成，高約4厘米，可以修飾腳型而且舒適好穿！涼鞋前方亦配有可調式袢帶以及搶眼的金屬扣，可以為夏天穿搭加分！「Hawke」低跟涼鞋原價$6,850，現在只需$2,911就買到！

Jimmy Choo｜Hawke 低跟涼鞋

折後價：$2,911（原價$6,850）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【3】Jimmy Choo｜Fayence 皮革拖鞋

Jimmy Choo「Fayence」拖鞋以絨面革製成，配有調節袢帶，鞋床貼合足形，旁邊更飾有人造珍珠及金色品牌logo，簡約又不失時尚感，可輕鬆搭配各式夏裝！「Fayence」皮革拖鞋原價$7,050，現在只需$3,596即可入手！

Jimmy Choo｜Fayence 皮革拖鞋

折後價：$3,596（原價$7,050）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【4】Chloé｜Mae 皮革人字拖

Chloé的拖鞋款式舒適又有設計感，一向受年輕人歡迎！這款Chloé「Mae」人字拖鞋底及鞋身部分均以皮革製成，超低跟及方頭設計增加舒適度，金色搭扣飾有精緻的綁帶設計及品牌logo，還有黑色及啡色可供選擇，兩種顏色同樣時尚且百搭！「Mae」皮革人字拖原價$5,817，折後只需$3,461！

Chloé｜Mae 皮革人字拖

折後價：$3,461（原價$5,817）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【5】Chloé｜x ERES 刺繡人字拖

Chloé與法國高級泳裝品牌ERES攜手推出「Chloé x ERES 泳裝系列」，從泳衣到人字拖都是夏日必搶item！其中這款刺繡人字拖以皮革製成，鞋身融入波希米亞風格，在皮革上飾有馬德拉刺繡小花，十分精緻！拖鞋有黃、白、啡色選擇，夏日感滿滿！Chloé x ERES 刺繡人字拖原價$5,900，現在只需$3,009即可入手！

Chloé｜x ERES 刺繡人字拖

折後價：$3,009（原價$5,900）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【6】JW Anderson｜漁夫鞋

近幾年都流行「爹系」單品，而今年漁夫鞋就成為TOP 1必買！漁夫鞋在多個首秀造型中登場，搜尋熱度更持續攀升！這款JW Anderson的漁夫鞋將傳統漁夫鞋作為藍本，橫縱交錯的皮革編織鞋面，開放式設計讓空氣流通、橡膠鞋底纖薄不吸汗，舒適又有鬆弛感，夏天穿它絕對無負擔！JW Anderson漁夫鞋有黑白兩色，原價$5,445，折後$2,315入手！

JW Anderson｜漁夫拖鞋

折後價：$2,315（原價$5,445）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【7】JW Anderson｜Bubble Heel 高跟凉鞋

夏天除了著平底涼鞋，高跟凉鞋也是不錯的選擇，上班還是出去玩都可以穿！JW Anderson這款「Bubble Heel」高跟凉鞋以皮革製成，設有交叉式細綁帶修飾雙腿線條，穿上也不會悶熱，鞋跟部分則呈仿氣球字體的「J」和「W」，時尚又不失辨識度！JW Anderson Bubble Heel 高跟凉鞋原價$7,135，現在只需$3,033就買到！

JW Anderson｜Bubble Heel 高跟凉鞋

折後價：$3,033（原價$7,135）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【8】Valentino Garavani｜VLOGO 皮革涼鞋

Valentino Garavani的鞋子款式一向以華麗舒適見稱，這款Valentino Garavani VLOGO 皮革涼鞋同樣極具時尚感，鞋面以細條狀皮革製成，鞋面飾有立體品牌LOGO。涼鞋提供2種顏色選擇，粉紅色及金色高調鮮明，十分搶眼，上身穿著純色長裙更可以突出鞋子的色彩！Valentino Garavani VLOGO 皮革涼鞋原價$8,000，現在$3,400即可入手！

Valentino Garavani｜VLOGO 皮革涼鞋

折後價：$3,400（原價$8,000）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【9】Valentino Garavani｜Rockstud 105 草编鉚釘坡跟鞋

Valentino Garavani以高調狂野風格稱霸時尚界，其中「ROCKSTUD鉚釘系列」更是品牌的經典話題系列！這款Rockstud 105 草编鉚釘坡跟鞋既前衛又古典，鉚釘以手工打造及裝崁，麻底坡跟更是夏天必備的流行元素！涼鞋共有四色選擇，無論是白天的長罩衫裙還是晚間的連身裙都適合！涼鞋原價$7,900，現在僅需$4,029就買得到！

Valentino Garavani｜Rockstud 105 草编鉚釘坡跟鞋

折後價：$4,029（原價$7,900）

👉🏻立即購買

夏天涼鞋推薦【10】Dolce&Gabbana｜Capri Scarf 夾趾涼鞋

Dolce&Gabbana的單品帶有濃厚西西里風格，運用鮮明的輪廓、多樣的色彩、誇張的印花圖案呈現復古風情。Dolce&Gabbana夏日度假系列的Capri Scarf 夾趾涼鞋亦如是，鞋身及鞋底均以皮革製成，並飾有華麗圖案的斜紋布，更可以環繞腳踝，非常特別！檸檬黃色的設計更帶有濃厚夏日風情！

Dolce&Gabbana｜Capri Scarf 夾趾涼鞋

折後價：$4,500（原價$7,562）

👉🏻立即購買

NET-A-PORTER 限時快閃優惠

日期：2025年7月8日至7月14日

優惠碼：EXTRA15

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略