上環美食推介13大｜米芝蓮炭烤串燒+首創蝦拉麵　必試勇記雞米線

上環美食推介｜由米芝蓮星級燒鳥，到街坊茶記鑊氣小炒，再到創意港式雞蛋仔，上環這個美食寶藏區總能帶給食客驚喜。《香港01》好食玩飛記者整理13間上環必試食店，涵蓋意大利、泰國、日式和港式餐廳，其中有北海道老字號緣屋拉麵、波奇飯Poking等！即看下文！



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上環美食推介【1】Poking——獨家秘製牛腱肉／可選Warm Bowl超貼心

Poking位於上環文娛中心附近，餐廳以白色和木製餐檯椅為設計軸心，裝潢走清新風。招牌波奇飯除了常規的三文魚、吞拿魚、雞胸等主菜外，亦有軟熟入味的秘製牛腱肉、香煎雞扒，甚至連慢煮雞胸都有原味以及麻辣味！主食不但有常見的壽司飯、沙律菜，還可選擇蕎麥麵或藜麥粟米沙律，種類十分豐富。最貼心的是小店竟有Warm Bowl選項，無論是生理期的女仔還是在寒冷天氣食都不會覺得凍冰冰！

Poking

人均：$51-100

地址：上環蘇杭街121號地舖



上環美食推介【2】緣屋——北海道老字號／首創蝦濃湯拉麵超惹味

對於濃厚湯底情有獨鍾的朋友，這間北海道老字號拉麵店緣屋就不能錯過！餐廳在1999年於北海道札幌開業，是日本第一間推出蝦濃湯拉麵的店舖，其首創的蝦濃湯拉麵，於當年新橫濱拉麵博物館拉麵比賽中勇奪第二名，自此令蝦濃湯拉麵成為北海道的名物。此外，其味噌蝦濃湯拉麵、蝦多士等都值得一試！

緣屋

人均：$101-200

地址：上環干諾道中168-200號信德中心2樓228-230號舖



上環美食推介【3】潮家宴——滷水獅頭鵝／鹹菜胡椒豬肚湯必試

如果想試試奢華的潮州菜，就不能錯過潮家宴。餐廳最初為商會會所，後改為私房菜。當中推介滷水獅頭鵝，菜式採用潮汕地區的鵝，滷得入味且充滿滷香，粉糯香膄的鵝肝也值得一試。此外，店家招牌鹹菜胡椒豬肚湯也是必食菜式，乳白的湯頭帶有辛香和酸香，火候十足！

潮家宴

人均：$401-$800

地址：上環德輔道中287-291號長達大廈8樓



上環美食推介【4】勇記海南雞——關注組力推海南雞專門店

勇記海南雞有三間分店，其中一間就在上環。這間堪稱全港最好食的海南雞專門店，每日開店門口都會排起長長人龍，大概中午時間就會賣晒，人氣極高！關注組成員都大讚這兒的海南雞好滑，賣相一流，配搭自家製醬汁，更加惹味。海南雞愛好者必試！

勇記海南雞

人均：$51-100

地址：上環蘇杭街102號江寧大廈地舖／紅磡馬頭圍道23-35H號隆基大樓地下29L號舖／駿業街56號中海日升中心地下M號舖



上環美食推介【5】麵尊——西環老字號車仔麵／網民推薦必加腩汁

每逢中午就吸引多人排隊的麵尊，開業至今已超過10年，是該區的老字號車仔麵店，就連發哥都是座上客。小店憑著車仔麵和自家製辣醬而出名，但不少網民都推介一定要加腩汁。腩汁湯底濃郁，散發牛油香氣，配搭掛汁的幼麵更是絕配！

麵尊

人均：$50以下

地址：上環蘇杭街22-24號地下21號舖／銅鑼灣登龍街18號V Point地下5號舖／香港仔南寧街ac5地下8號舖



上環美食推介【6】Ohlalagout——打卡一流水果口味法式葡撻

Ohlalagout是2019年創立的法式烘焙甜點網店，後來於上環設店，主售法式烘培甜點，當中多口味的法式葡撻獲許多網民大讚，撻皮層層分明，入口酥脆，內餡香滑濃郁，更推出不同時令水果口味，如香印酥皮布丁撻、草莓酥皮布丁撻、朱古力焦糖香蕉酥皮布丁撻等，打卡一流！

Ohlalagout

人均：$51-100

地址︰上環皇后大道中251號太興中心2座地下 B&C舖



上環美食推介【7】The Lasagna Factory——美式意大利菜 必試邪惡和牛千層麵

The Lasagna Factory由人氣餐廳Flat Iron Steak及阿根廷扒房Picanhas'團隊聯手打造，主打「祖母家傳食譜」的暖心美式意大利菜。餐廳名副其實以Lasagna（千層麵）為主角，三款招牌和牛牛小排千層麵、伏特加醬蟹肉千層麵及蘑菇千層麵嚴選優質食材，更有無限量任食沙律和蒜蓉包時段。大家期待一下！

The Lasagna Factory

人均：$101-200

地址：香港上環荷李活道208號



上環美食推介【8】Samsen泰館——米芝蓮推介泰北街頭美食

獲米芝蓮必比登推介的Samsen泰館，以地道泰北街頭風味俘虜食客！餐廳的開放式廚房、仿似不完美的石灰牆與懷舊海報，一秒帶食客回到曼谷夜市。

招牌必試泰北咖喱金麵，湯底以鮮椰漿及自製咖喱醬熬製，可選和牛或雞肉，香濃惹味。泰式蟹肉炒飯的蟹肉份量超足料；炭烤沙嗲雞串、虎蝦串燒蘸秘製花生醬或青檸醬汁，令昇華風味。不得不提，淋上暖椰漿的「班蘭椰子湯圓」，與泰式街頭椰子雪糕為整餐飯完美作結。晚市6點開門即現人龍，建議提早1小時排隊！

Samsen泰館

人均$51-100

地址：上環蘇杭街23號地舖



上環美食推介【9】Yardbird——米芝蓮一星炭烤燒鳥串燒

Yardbird是一間西日合璧的小餐館，以其高質燒鳥串燒打響名堂，更連續五年蟬聯米芝蓮一星。串燒選用新鮮三黃雞雞肉部位，搭配備長炭烤製得恰到好處，香口惹味。炸雞也是必點，配上精選日本清酒，跟三五知己聚會暢談，氛圍休閒，建議提前14天訂座，人均消費約$300-$500。

Yardbird

人均$401-800

地址：上環永生大廈 (Wing Sang Building) 永樂街154-158 號地下A及B舖



上環美食推介【10】郁鍵快餐——惹味鑊氣咖喱雞翼炒飯

郁鍵快餐紮根太平山街多年，以其招牌茶記美食多年來依然深受街坊和港人熱愛。$57咖喱雞翼炒飯粒粒分明，飯粒裹著濃郁咖喱香，搭配酥脆雞翼，惹味又充滿鑊氣；沙嗲牛公仔麵牛肉嫩滑、沙嗲醬香濃，加配太陽蛋超邪惡。小店裝潢樸素，露天座位讓人感受到老香港情懷，想品嘗地道美食不容錯過！

郁鍵快餐

人均：$50以下

地址：上環太平山街6號寶雲樓地下A號舖



上環美食推介【11】勇記養生雞湯米線——真材實料酒香藥膳雞米線

勇記養生雞湯米線為勇記海南雞的姊妹店，以多款滋補雞湯底大獲人氣，必試$72招牌黃酒藥膳雞米線，湯底帶酒香，雞肉滑嫩；$76養顏花膠雞米線，湯底清甜，花膠足料大塊，另有秘制豬扒米線。食客都讚店舖湯頭真材實料，值得一試。

勇記海南雞養生米線

人均：$51-100

地址：上環永吉街21-27號誠興商業大廈地下A號舖



上環美食推介【12】LINKZY CAFE——白色木系高質CAFE

LINKZY CAFE新開業不久，已經獲網民讚賞食物高質、服務周到，主打日式西餐和飲品，必試招牌$148白酒忌廉青口哈哈蝦扁意粉，扁意粉沾滿濃稠忌廉汁，搭配彈牙蝦肉及新鮮青口，食過返尋味，還有下午茶焦糖香蕉開心果意大利雪糕法式多士，香蕉焦糖脆面配酸甜雪糕，以酸種麵包取代傳統多士創意十足！店內白色木系裝潢配電車景觀窗位，小清新氛圍適合打卡。

LINKZY CAFE

人均：$101-200

地址：上環永樂街1-3號世瑛大廈2樓203室



上環美食推介【13】Chicken Egg Boy——大熱菠蘿包雞蛋仔

上環永樂街的Chicken Egg Boy以首創「Q版菠蘿包雞蛋仔」風靡全城！小店巧妙地將兩款經典港式小食完美融合，把菠蘿包酥皮鋪上雞蛋仔，焗後外脆內軟，牛油香濃郁，限量供應引發排隊熱潮！另推多款茶記雞蛋仔，如「腿蛋治雞蛋仔」、「鹹牛肉蛋雞蛋仔」，一樣充滿特色。餐牌上亦標明小店為慈善咖啡店，盈餘撥捐慈善，吸引食客朝聖兼做公益。

Chicken Egg Boy

人均：$51-100

地址：上環永樂街148號南和行大廈地下02號舖



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