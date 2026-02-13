Festilumi沉浸式光影樂園｜門票獨家58折+2千萬燈海+47米許願樹

香港新年好去處｜每逢新年都是行花市和年宵太無新意？香港最大型的光影展Festilumi沉浸式光影樂園，由超過2,000萬顆LED燈編織而成，其中屹立在園內的許願樹，更是高達47米，超震撼！園區不僅氣氛夢幻浪漫，啱晒情侶拍拖，也是合家歡的親子好去處。整個樂園長約1.2公里，完全不怕人擠人，加上有足足9大主題世界，讓小朋友可盡情探索，絕對是大人小朋友都啱玩！現時預訂門票更可享獨家低至58折，詳情即睇下文！



Festilumi沉浸式光影樂園登陸灣仔海濱！設9大主題以光影穿梭時空

新年期間，應該帶小朋友到哪裡放電？情侶拍拖不想逛年宵花市人擠人？一於沿著維港「行大運」，體驗一場浪漫的光影魔法盛宴！Festilumi沉浸式光影樂園即日至5月於香港灣仔海濱舉行！樂園曾在加拿大、新加坡三度獲得「年度景點」殊榮，全球訪客多達300萬，極具人氣！

Festilumi沉浸式光影樂園共分為9大主題區，由遠古時期的「侏羅紀探秘」，再到跨越地域的「極光無盡」，在雪景下觀賞小企鵝；或是穿梭時空，走入浪漫的「流光隧道」... ...一個樂園便能滿足你所有想像，以震撼的視覺元素來一赴璀璨夢幻的旅行！

👉🏻 馬年快閃買2送2🐴人均低至$86.5

日期：即日起至2026年5月

時間：晚上6時30分至11時（最後入場時間：9時30分）

地點：香港灣仔海濱活動空間



新年好去處｜Festilumi沉浸式光影樂園重點推介7大必訪主題區

Festilumi沉浸式光影樂園的主題區各具特色，以下重點推介7個必訪的園區予大家進場前參考，其他園區及特色活動就留待大家自行「尋寶」啦！

Festilumi沉浸式光影樂園【1】光影許願樹──47米高巨型許願樹／19萬顆LED燈組成／沉浸式燈光音樂匯演

全園最具視覺震撼的光影裝置「光影許願樹」，整顆樹足足高47米，以超過19萬顆LED燈及5萬個光影球組成，結合燈光和音樂，呈現出視聽兼備的沉浸式燈光音樂匯演，從樹的內部仰望，更可看到蝴蝶在上空翩翩起舞，為新年送上祝福！

Festilumi沉浸式光影樂園【2】極光無盡──在冰屋與企鵝看白雪紛飛／彷如置身冰天雪地

香港都能感受落雪浪漫？主題世界「極光無盡」，由一道道藍白色燈光塑造夢幻的極光場景，各處佈滿大大小小的可愛企鵝和冰屋，而且每晚7、8、9點都會有飄雪落下，相當浪漫，彷如置身在冰天雪地之中，暫時忘卻身處香港，非常打卡able！

Festilumi沉浸式光影樂園【3】萌寵天地──貓狗控必去！

寵主必去「萌寵天地」！主題區是一個特別為寵物而設的專區，寵主可以帶同毛孩一同前往打卡，園內佈滿大大小小、散發柔和暖光的貓貓狗狗，充滿童趣和喜慶氛圍！而樂園每逢星期日更特設「愛寵同樂夜」，只需網上提前預約，即可於當天讓毛孩入場，與一眾大狗狗、大貓貓拍出充滿趣味的照片！

Festilumi沉浸式光影樂園【4】沙丘金殿──新年「行大運」必訪！金光閃閃宮殿

走進「沙丘金殿」，感受宏偉、奢華的阿拉伯之夜！「沙丘金殿」以遍地黃金的阿拉伯為主題，燈飾設計金光閃閃，可欣賞到金燦燦的宮殿、駱駝和大象等，讓大家被「黃金」包圍，趁機吸收財運；而且還有神燈和精靈和你打卡拍照，就像走進《阿拉丁》的童話世界！

Festilumi沉浸式光影樂園【5】侏羅紀探秘──史前恐龍巨獸活現眼前／小朋友放電專區

一同穿越回到侏羅紀時期！主題區「侏羅紀探秘」定必是小朋友最愛的區域，這裡是發光巨獸的領地，一隻隻栩栩如生的巨型恐龍活現眼前，除了多款發光恐龍裝置外，還有會動的暴龍、恐龍及速龍等機械裝置，讓你真切地體驗史前生物就在眼前的震撼！

Festilumi沉浸式光影樂園【6】流光隧道──過萬顆燈飾編織時光隧道／情侶打卡必去

情侶必訪「流光隧道」！隧道由過萬顆燈飾編織而成，燈光變幻莫測、光影交錯，就像走入時光隧道，氣氛相當浪漫，無論站在哪一個位置都能輕鬆打卡！

Festilumi沉浸式光影樂園【7】魔法楓林──沉浸式加拿大秋日之旅／楓葉森林／必試楓糖棒棒糖

再次感受冬日浪漫氣氛！「魔法楓林」絕不能錯過的焦點，便是一大片散發著胭脂色的楓葉森林，踏進去便能感受到猶如置身加拿大的秋日美景，主題區還設有極具加拿大特色的楓糖棒棒糖（Maple taffy），坐在樹下品嘗加拿大特色甜食，超有feel！

Festilumi光影樂園｜門票獨家58折起

門票如何選擇？

如果是情侶拍拖，可選擇購買二人門票。即日至3月31日期間，Festilumi光影樂園二人門票有獨家優惠，人均只需$131就可玩盡9大主題區。（門票適用於星期二至四）

如果是家庭出遊，可選擇三人家庭套票，套票相當於購買2位成人的門票，便可獲贈1張小童或長者免費的門票，最平人均$135就可進場。（門票適用於星期五至日及公眾假期 ）

門票優惠詳情

若對比原價門票，要每張收取$10手續費，上述的優惠門票則只收取一次手續費，以3人家庭門票為例，原價門票需收取門票費用再加$30手續費，而獨家優惠門票已包含所有手續費，光是手續費便省了$20，連同優惠即打了73折便可暢玩，CP值超高！

門票優惠折解

（以二人門票為例）：

❌一般買法：購買兩張單人門票

單人門票$168×2＋手續費$10×2＝356

✅超值買法：購買雙人門票

雙人門票優惠價$262（已包手續費），共節省$94



（以三人家庭套票為例）：

❌一般買法：購買三張單人門票

成人門票$198×2＋小童/長者門票$128＋手續費$10×3＝554

✅超值買法：購買三人家庭門票

家庭門票優惠價$406起（已包手續費），共節省$148



＊現時門票另設有積分8折換購優惠，雙人門票折實後只需$209.6；三人家庭套票則只需$324.8，即58折



順帶一提，Festilumi光影樂園於2月16日至3月3日期間，將推出新春快閃買2送2優惠，人均低至$86.5，優惠在平日、周末及新年紅日都用得，門票將於2月16日開賣！

Festilumi光影樂園門票優惠詳情 票類 換購價 優惠價 人均 原價 二人門票 $209.6 $262 $131 $356 三人家庭套票 $324.8起 $406起 $135 $554起 新春快閃買2送2 $276.8起 $346起 $86.5起 $594起

