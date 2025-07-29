自助餐優惠8月｜6大推介＋買一送一！任食生蠔、龍蝦　人均$208起

自助餐優惠｜8月有不少自助餐優惠，無論是家人或朋友聚會、情侶拍拖都非常適合！《香港01》好食玩飛頻道已為大家整理6間有自助餐優惠的酒店，當中除了有多間酒店推出買一送一、買二送一外，還有一間低至75折便可享受多款以蟹入饌的美食！自助餐當中最平只需人均$208！即睇下文搶優惠！



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自助餐優惠【1】香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳——看海景＋即席烹調美食區／人均低至$221連加一

由8月11日至8月24日，香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳現有限時14日的快閃買一送一優惠，最平低至人均$221，費用已包加一服務費！星耀廳與戶外平台相連，可一邊俯瞰中國海一邊享受美食！而今期自助餐主題為「夏日限定 • 新加坡美食巡禮」，除了有可持續發展加拿大龍蝦、鱈蟹腳、大蝦等冰鎮海鮮外，還有全新自選醬香水產，海鮮控必試！值得一提，酒店還設有多個即席烹調美食區，可嘗到即製美食，從新鮮烤焗的Pizza，再到安格斯西冷、帶骨肉眼扒都可逐一品嘗！

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香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助早餐

優惠價（2位）：$442｜原價$884｜人均$221

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜半自助午餐

優惠價（2位）：$478｜原價$956｜人均$239

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助午餐

優惠價（2位）：$646起｜原價$1,292起｜人均$323起

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳｜自助晚餐

優惠價（2位）：$946｜原價$1,892｜人均$473

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地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



自助餐優惠【2】沙田帝逸酒店——九巴主題自助餐／低至人均$256.8

沙田帝逸酒店自助餐有快閃買一送一兼包送一優惠！餐廳設有落地大玻璃窗，空間感十足，而且座位舒適，用餐毫無壓力！而今期主打的九巴主題自助餐，有一系列以九巴為主題甜品，大堂更設置了1比1的巴士車頭及巴士造型充氣彈床城堡，享受美食之餘還可打卡影相！

此外，自助餐亦提供一系列懷舊港式手工菜，當中必試八寶鴨，還有回本必食的龍蝦、麵包蟹、蟹腳、即開生蠔等冰鎮海鮮，及自家製意大利雪糕、日式料理、精緻甜品等，保證吃到飽！

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沙田帝逸酒店｜自助午餐

優惠價（2位）：$513.6｜原價$941.6｜人均$256.8

優惠價（成人）：$393.8｜原價$470.8

優惠價（兒童）：$209.8｜原價$250.8

沙田帝逸酒店｜自助早午餐

優惠價（2位）：$717.6｜原價$1,315.6｜人均$358.8

優惠價（成人）：$550.2｜原價$657.8

優惠價（兒童）：$329.4｜原價$393.8

沙田帝逸酒店｜自助晚餐

優惠價（2位）：$921.6 | 原價$1,689.6｜人均$460.8

優惠價（成人）：$706.6｜原價$844.8

優惠價（兒童）：$421.4｜原價$503.8

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地址：沙田源康街1號

電話：3653 1168



自助餐優惠【3】六國酒店——原隻鮑魚鴨掌／波士頓龍蝦／任食3小時／快閃2人同行5折

六國酒店的「華麗盛宴･自助晚餐」現有快閃二人同行5折優惠！餐廳今期主打昂貴食材入饌美食，例如鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、片皮鵝和鴨肝多士等熱食；波士頓龍蝦、雪花蟹腳等冰鎮海鮮；燒肉眼扒、爐端燒、酥炸生蠔、龍蝦海鮮茶碗蒸等熱葷；還有朱古力慕絲蛋糕、椰汁西米糕、即叫即製窩夫等甜品。值得一提，酒店更會為每位客人送上堂弄原隻鮑魚鴨掌一客，大大份超滿足！

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六國酒店｜自助晚餐

成人：$499起｜原價$921.8起

小童：$309起｜原價$602.8起

長者：$399起｜原價$811.8起

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地址：告士打道72號六國酒店1樓

電話：2866 3808



自助餐優惠【4】荃灣悅品酒店——蒸龍躉頭腩／白酒煮波士頓龍蝦／人均$322起

悦品酒店自助餐推出全新主題自助餐「海王盛宴自助晚餐」，現有買二送二優惠！推介菜式包括荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，其中龍躉肉質爽脆，味道鮮甜，還夾埋荷葉的清香，值得一試！另外，酒店還有一系列冰鎮海鮮、刺身、Häagen Dazs及 Mövenpick雪糕任食，保證吃回本！

值得一提，酒店設有2,500平方呎的兒童樂園，啱晒爸爸媽媽帶小朋友來食自助餐，安置小朋友在這裡盡情放電！

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屯門悅品酒店｜自助午餐

優惠價（4位）：$835.2｜原價$1,531.2｜$208.8

屯門悅品酒店｜海王盛宴自助晚餐

優惠價（4位）：$1,411.2｜原價$2,587.2｜$353

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地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號

電話：3891 1888



自助餐優惠【5】西環萬怡酒店——家庭套票2大1小優惠／人均低至$269.4

西環萬怡酒店MOMO Cafe推出自助晚餐買一送一優惠！自助餐以「東南亞夏日風情」為主題 ，除了可任食鱈場蟹腳、愛爾蘭黃金螺、即開生蠔和刺身外，還有多款東南亞美食，當中必試新加坡黑胡椒炒蝦、泰式金不換海鮮、香茅青檸蒸石斑柳及蒜蓉香辣燒蠔。香茅青檸蒸石斑柳以香茅及青檸調味，味道不但辛辣與酸甜交織，還夾帶清香的青檸風味與石斑的嫩滑口感！自助餐現有家庭套票，包兩位成人及一位兒童，人均低至$269.4就食得！

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MOMO Cafe｜自助晚餐家庭套票 2大1小專享優惠

優惠價（3位）：$808.4起｜原價$1,524｜人均$269.4

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地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店（西環）MoMo Café

電話：3717 8888



自助餐優惠【6】尖沙咀朗廷酒店——蟹主題自助餐＋芒果、榴槤甜品區／75折

尖沙咀朗廷酒店「蟹迷出動」自助晚餐有75折優惠，仲包加一服務費！推介美食包括甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸，以及新鮮炒蟹，無論是薑蔥、新加坡胡椒和黃咖喱等風味應有盡有，蟹控必試！

此外，餐廳還有一系列海鮮冷盤，如長腳蟹、即開生蠔、黃鰭金槍魚、北海道帶子刺身；熟食亦有火炙松露醬燒波士頓龍蝦、烤阿根廷沙朗牛排、慢燒紐西蘭香草羊腿等，啖啖肉超惹味！愛吃日本料理的，記得不要錯過火炙和牛壽司和拖羅蓉魚生飯，以及留肚吃各款芒果和榴槤甜品！

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尖沙咀朗廷酒店｜自助午餐

優惠價（成人）：$346.8起｜原價$448.8起

優惠價（兒童或長者）：$253.3起 ｜原價$327.8起

尖沙咀朗廷酒店｜自助晚餐

優惠價（成人）：$652.8起｜原價$844.8起

優惠價（兒童或長者）：$414.8起 ｜原價$536.8起

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地址：尖沙咀北京道8號

電話：2132 7898



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