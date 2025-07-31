中秋月餅2025｜11大早鳥優惠！米芝蓮團隊/開心果/榴槤冰皮/$98起

中秋月餅推介2025｜今年中秋節是10月6日，不少酒店及茶樓已經搶先推出預訂月餅早鳥優惠！《香港01》「好食玩飛」為大家整合11款早鳥優惠中秋月餅！除了有傳統月餅外，更有低糖月餅、朱古力月餅、開心果月餅、榴槤月餅等超多選擇，最平只需$98！即睇內文！



中秋月餅推介【1】皇玥 —— 米芝蓮二星廚師團隊主理／獨家「室溫流心」技術／快閃8折起

皇玥今年推出4個系列的月餅禮盒，包括經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列。月餅均由米芝蓮二星餅藝大師黎永冠及半島奶黃月餅始創人葉永華的團隊主理，二人推出的流心月餅連續7年獲得世界食品品質評鑒大獎的最高級別獎項「最高金獎」，且100%香港製造，兼有獨家「室溫流心」技術，無需加熱就即刻食得！由即日起至8月31日有快閃優惠8折起！

流心奶黃月餅／紅韻流心雙輝月餅（經典系列8個裝）

快閃優惠：$368｜原價HK$438

果逸流心雙輝／迷你傳承雙輝月餅／經典流心雙輝月餅（時尚系列6個裝）

快閃優惠：$318｜原價HK$368

低糖經典流心雙輝月餅／低糖醇香四色月餅

快閃優惠：$368｜原價HK$438

低糖雙黃白蓮蓉月餅（低糖系列4個裝）

快閃優惠：$308｜原價HK$368

香港故事-明玥金莓流心雙輝月餅（8個裝）

快閃優惠：$378｜原價HK$438

雙黃白蓮蓉月餅（傳承系列4個裝）

快閃優惠：$308｜原價HK$368

精選中秋禮盒（傳承系列）

快閃優惠：$318｜原價HK$398

（換領日期：即日至2025年10月3日）

中秋月餅推介【2】鼎爺廚房 —— 鼎爺自家品牌／傳統手工製作／快閃83折起

由香港著名藝人鼎爺（李家鼎）創立的自家品牌「鼎爺廚房」，推出3款月餅，包括以頂級鹹蛋黃製造的流心奶黃月餅及雙黃白蓮蓉月餅；還有含豐富內餡的金腿伍仁月餅，全部均採用傳統手工製作，百份百香港製造，而且就算買一盒都送貨！由即日起至9月30日有快閃優惠，83折起！

流心奶黃月餅（6件裝)

快閃優惠：$288｜原價$348

雙黃白蓮蓉月餅（4件裝)

快閃優惠：$288｜原價$348

金腿伍仁月餅（4件裝)

快閃優惠：$328｜原價$388

（送貨日期 : 2025年9月12日至10月3日）

中秋月餅推介【3】鴻福堂 —— 低糖月餅／香港情懷電子裝飾／快閃低至74折

鴻福堂推出全新3款月餅禮盒！包括迷你流心奶黃月餅、迷你宇治抹茶月餅及迷你陳皮豆沙月餅，均為香港製造且採用低糖份食材製成。今年更特別設計了別具「香港情懷」的電子裝飾包裝，無論送禮還是自用都適合！而其中迷你陳皮豆沙月餅，以頂級紅豆製造，配以15年新會陳皮，紅豆味濃郁之餘，還有健脾益氣的功效。即日起至10月3日，有低至74折快閃優惠！

微熱山丘鳳梨奶黃月餅（6個裝）

快閃優惠：$279｜原價$358

馥餅殿貓山王榴槤冰皮月餅（4個裝）

快閃優惠：$489｜原價$659

嚐月精品月餅禮盒（6個裝）

快閃優惠：$285｜$365

（換領日期：2025年9月25日至10月1日）

中秋月餅推介【4】神燈海鮮酒家月餅 —— 金蟹皇麻糬月餅／快閃75折

神燈海鮮酒家月餅推出金蟹皇麻糬月餅，想試試新口味的朋友不妨一試！月餅在餅皮內加入了混合香濃蟹膏的大閘蟹肉，再拌入蟹皇醬。酥脆的外皮夾帶香濃甘甜的蟹肉醬，加上軟糯的麻糬，大大增加了月餅的口感和滋味！神燈海鮮酒家月餅禮盒由8月20日至10月5日期間，有快閃75折優惠！

金蟹皇麻糬月餅（6個裝）

快閃優惠：$298｜原價$398

（換領日期：2025年9月15日至10月6日）

中秋月餅推介【5】人氣網店Crabtastic —— 蟹仔造型蟹粉麻糬／流心奶黃月餅／早鳥低至8折＋買6送1／買10送2

人氣大閘蟹網店Crabtastic，今年推出金裝蟹皇月餅禮盒3大優惠！禮盒內包含3個蟹粉麻糬奶黃月餅，以及3個蟹粉流心奶黃月餅。甘香醇厚的奶黃混入鮮甜的蟹粉，每一啖都非常滿足！由8月20日至10月5日期間更有3大快閃優惠，包括月餅一盒8折；買6盒送1盒，以及買10盒送2盒！

金裝蟹皇月餅禮盒（6個裝）

快閃優惠：$288｜原價$358

金裝蟹皇月餅禮盒（買6送1）

快閃優惠：$1,728｜原價$2,506

金裝蟹皇月餅禮盒（買10送2）

快閃優惠：$2,880｜原價$4,296

（換領日期：2025年9月15日至10月8日）

中秋月餅推介【6】帝一榴 —— 極品黑刺貓山皇冰皮月餅／D24麻糬／買1送1 $119起

帝一榴是馬來西亞的國宴級榴槤品牌，今年中秋節推出6款榴槤月餅套裝，包括金裝貓山皇榴槤冰皮月餅、尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅、榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬、經典貓山王月餅、雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅及黃金貓山皇榴槤月亮酥。

榴槤月餅均純手工製作，無任何人造香精或防腐劑，是100%純榴槤果泥製成的月餅，採用榴槤果蓉，冰皮有嚼勁不黏牙，內餡味道濃厚、口感超綿密！由即日起至8月20日，預訂榴槤月餅禮盒除了享有買1送1優惠低至$119外，部分套裝更送D24麻糬一盒！

金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（8個裝）送D24榴槤麻糬1盒｜原價$488

早鳥優惠（8月1日至20日）：$378

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$398

尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（4件裝）｜原價$398

早鳥優惠（8月1日至20日）：$278

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$298

榴槤三奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒（4件月餅+4件麻糬）｜原價$458

早鳥優惠（8月1日至20日）：$318

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$338

經典貓山王月餅（4粒裝）+一盒D24麻糬（4粒裝）｜原價$426

早鳥優惠（8月1日至20日）：$218

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$228

雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅禮盒（4件裝）｜原價$338

優惠價：$188

黃金貓山皇榴槤月亮酥中秋禮盒（2盒；4件裝）｜原價$476

優惠價（2盒）：$238｜平均$119

（換領日期：2025年9月18日至9月30日）

中秋月餅推介【7】朗廷酒店 —— 米芝蓮推介！雙黃白蓮蓉+奶黃月餅／74折起

香港朗廷酒店米芝蓮星級食府唐閣推出兩款中秋月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅及迷你奶黃月餅。雙黃白蓮蓉月餅入口甘香油潤；迷你奶黃月餅甜而不膩，粉紅色禮盒包裝用來送禮絕不失禮！

此外，唐閣亦推出月餅禮盒及豪華中秋禮盒，月餅禮盒包含雙黃白蓮蓉月餅、一級鐵觀音​及自家製XO醬；豪華中秋禮盒則有金鮑魚​、自家製XO醬​、自家製琥珀合桃​及一級鐵觀音​！由即日起至9月7日，預訂月餅更可享有早鳥74折優惠！

雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$468

早鳥優惠：$348

雙黃白蓮蓉月餅（限量木盒裝）｜原價$598

早鳥優惠：$448

迷你奶黃月餅（6件裝）｜原價$438

早鳥優惠：$328

迷你奶黃月餅（限量木盒裝）

早鳥優惠：$568

唐閣月餅禮盒 （限量木盒裝）

早鳥優惠：$968

早鳥優惠：$1,888

（換領日期：即日至10月6日）唐閣豪華中秋禮盒

中秋月餅推介【8】張公館 —— 香港製造全自家製！經典港式月餅／$98起

張公館擁有百年餅藝，堅持香港製造全為自家製月餅，並在今年中秋隆重呈獻2款經典港式月餅「流心奶黃月餅」及「雙黃白蓮蓉月餅」。

「流心奶黃月餅」嚴選頂級咸蛋黃與天然牛油秘制餡料，餅皮又酥又薄、奶黃濃郁、甜而不膩；「雙黃白蓮蓉月餅」精選油潤甘香的完整鹹蛋黃、湘蓮熬製幼滑白蓮蓉，經典風味絕對是中秋必備！由即日起至8月31日，預訂月餅即可享有早鳥優惠低至$98！

流心奶黃月餅（2件裝）｜原價$138

早鳥優惠：$98

流心奶黃月餅（6件裝）｜原價$368

早鳥優惠：$238

雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$368

早鳥優惠：$238

（換領日期：2025年9月13日至10月6日）

中秋月餅推介【9】帝苑酒店 —— 16款月餅禮盒！低糖蛋黃白蓮蓉／七星伴月／7折起

帝苑酒店推出16款中秋月餅禮盒優惠，除了有常見的七星伴月禮盒、雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇月餅等禮盒外，帝苑酒店更提供迷你低糖蛋黃白蓮蓉、迷你陳皮豆沙、迷你五仁果子月餅等，可以嘗盡多種口味而且健康無負擔！

此外，帝苑酒店亦有不同月餅套裝，可以搭配蛋卷、腰果酥、雜錦蝴蝶酥、中國茶餅等。由即日起至8月20日預訂，更可享有早鳥優惠，最平$253！

迷你七星伴月禮盒｜原價$738

早鳥優惠：$627.3

五福禮盒｜原價$608

早鳥優惠：$456

迷你月餅禮盒｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你月餅配蝴蝶酥禮盒｜原價$408

早鳥優惠：$306

迷你奶皇雜錦月餅禮盒｜原價$408

早鳥優惠：$285

迷你奶黃月餅配中國茶｜原價$408

早鳥優惠：$285

六黃白蓮蓉月餅｜原價$338

早鳥優惠：$253

三黃白蓮蓉月餅｜原價$508

早鳥優惠：$431

雙黃白蓮蓉月餅｜原價$468

早鳥優惠：$351

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你陳皮豆沙月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你奶皇月餅｜原價$408

早鳥優惠：$285.6

迷你金華火腿月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你五仁果子月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

明月雙輝組合Festive Combo Set A

早鳥優惠：$798

人月團圓組合 Festive Combo Set B

早鳥優惠：$638

（換領日期：2025年8月29日至10月3日）

中秋月餅推介【10】恆香老餅家 —— 百年歷史月餅+創新Nutella、開心果月餅／5折起

恆香老餅家已經有100年製作月餅的歷史，堅持為港人帶來具有本土風味的傳統月餅，包括自家廠房秘製的清香白蓮蓉月餅及古法技藝金華火腿五仁月餅，保證每一口都是真材實料的古早風味。

除了傳統月餅，恆香老餅家亦推出多種創意月餅，包括Nutella榛子可可軟心月餅、開心果麻糬酥皮月餅、香芋麻糬酥皮月餅、日式茗茶月等。由即日起至9月30日，以指定平台預訂指定月餅套餐更有獨家早鳥優惠，再送6件老婆餅！

人氣麻糬月餅套餐（流心奶黃月餅（8件裝）；香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）；開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,159

早鳥優惠：$611

人氣創新月餅套餐（流心奶黃酥皮月餅（6件裝）；日式茗茶月餅（8件裝）；Nutella 榛子可可軟心月餅（6件裝）；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,149

早鳥優惠：$604

經典組合（雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）x3盒；獨家送6件老婆餅） | 原價$1,312

早鳥優惠：$738

傳統組合（金華火腿五仁月餅 （4件裝）x3盒；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,399

早鳥優惠：$804

雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$409

早鳥優惠：$246

金華火腿五仁月餅（4件裝）｜原價$438

早鳥優惠：$268

四喜滿堂月餅（4件裝）｜原價$428

早鳥優惠：$258

流心奶黃月餅（8件裝）｜原價$468

早鳥優惠：$236

日式茗茶月餅（8件裝）｜原價$468

早鳥優惠：$236

Nutella 榛子可可軟心月餅（6件裝）｜原價$308

早鳥優惠：$188

流心奶黃酥皮月餅（6件裝）｜原價$288

早鳥優惠：$180

香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）｜原價$288

早鳥優惠：$180

開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）｜原價$318

早鳥優惠：$195

（換領日期：2025年9月13日至10月12日）

中秋月餅推介【11】沙田帝逸酒店 —— 金沙奶皇麻糬+三色月餅／獨家送$200現金券

沙田帝逸酒店在今個中秋推出了5款特色月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、金沙奶皇麻糬月餅、奶皇麻糬月餅及黑芝麻麻糬月餅，其中創新口味的金沙奶皇麻糬月餅、奶皇麻糬月餅及黑芝麻麻糬月餅採用特色玫瑰造型，用來送禮就最適合！由即日起至9月17日，以指定平台預訂沙田帝逸酒店月餅滿2盒即送2張HK$100逸軒點心現金券！

雙黃白蓮蓉月餅 (2盒；4件裝）｜原價HK$896

早鳥優惠：$672

雙黃蓮蓉月餅 (2盒；4件裝）｜原價HK$896

早鳥優惠：$672

金沙奶皇麻糬月餅（2盒；6件裝）｜原價HK$796

早鳥優惠：$597

三色月餅禮盒（玫瑰奶皇麻糬月餅；黑芝麻麻糬月餅；金沙奶皇麻糬月餅（6件裝））｜原價$796

早鳥優惠：$597

（換領日期：2025年9月1日至2025年9月30日）

