撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-18 17:23

「三哥水煮湯鴨血米線」推出即吸引不少人去試，但亦有人質疑新品是把「下欄嘢」當上菜，引起網民熱烈討論。姑勿論鴨血是否「下欄嘢」，但只要用心烹調，任何食材都能變美食。《香港01》飲食記者盤點13大出得廳堂下欄美食，總有一種你試過！

譚仔三哥最近推出新品「三哥水煮湯鴨血米線」。（Facebook截圖）

譚仔三哥最近推出新品「三哥水煮湯鴨血米線」，吸引大班鴨血支持者去試食。不過鴨血加豆卜的組合要$39一碗，有網民質疑「垃圾當上菜」，意外引起罵戰。由於鴨血原本屬於「下欄嘢」，直至近年成為大熱美食，有網民覺得鴨血米線根本不值$39，亦不應一推出就引起眾多討論。但持相反意見的網民則覺得鴨血亦非垃圾般不值一提。

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確實，用鴨血做成的布丁狀食物並非人人能夠接受，而且鴨血在本港售價並不便宜，但這些所謂「下欄嘢」卻是不少人的至愛。以下整理13大下欄美食，當中一定有你都吃過的 👇👇

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食店即使人氣再盛、生意再好，都有機會因敵不過租金或租約期滿而結業，會重開的只佔少數。若果遇上著名食店重開，真的要把握機會盡快試試，以下整理5間重開名店，點擊睇睇可以去哪裡吃到 👇👇

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