母親節香港按摩店Spa推介優惠｜母親節想讓媽媽感受到滿滿的誠意？不如帶媽咪去享受一次高質素的Spa！「好食玩飛」頻道已為大家精選11間香港按摩中心，地點涵蓋銅鑼灣、尖沙咀、旺角、觀塘等，例如有貴婦級享受的香港W酒店Bliss®Spa的雙人水療，可一邊欣賞海景，一邊享受Spa；亦有超高性價比的韓式美容護理中心TONY BLACK，人均僅$349就可享受足足140分鐘的韓式奢華滋養護理，詳情即睇下文！



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母親節香港按摩推介【1】香港W酒店 Bliss®Spa——貴婦級體驗／維港景歎Spa／送迷你蛋糕／母親節限定35折

如果想在母親節讓媽媽感受貴婦般的招待，香港W酒店水療中心的水療體驗便是不錯的選擇。中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，即使不離開香港，也能體驗度假的舒適感。套餐主打60分鐘Cell Premium幹細胞尊貴活肌身體護理及抗衰老眼部護理，2人同行更可獲得共$2,000水療護理禮券，還有迷你蛋糕、時令水果拼盤及養生草本茶，現有母親節限定35折優惠，頭30名預約，媽咪還可獲贈鮮花一束！👉🏻立即預約😍共享浪漫時光

重點推介套餐

60分鐘Cell Premium幹細胞尊貴活肌身體護理及抗衰老眼部護理

～手部及足部巴拿芬熱蠟滋養護理

～$1,000水療護理禮券（一位）或$2,000水療護理禮券（兩位）

～慶祝迷你蛋糕、時令水果拼盤及養生草本茶

～每位附加$350可於私人休息室享用尊貴美食三道菜套餐

～免費使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心

～免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等

～頭30名預約免費送贈鮮花一束



75分鐘雙人訂製舒緩身體護理

～45分鐘Natura Bissé鑽石身體按摩 或 緊緻維他命C身體護理

～升級BIP水療套房

～$1,000水療護理禮券（兩位）

～豪華香檳套餐

～每位附加$300可於私人休息室享用尊貴美食套餐

～每位附加$250使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心

～免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等



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香港W酒店Bliss®Spa｜60分鐘Cell Premium幹細胞尊貴活肌身體護理及抗衰老眼部護理

優惠價（2位）：$3,890｜人均$1,945｜原價$9,860

優惠價（1位）：$1,990｜原價$5,280

香港W酒店 Bliss® Spa｜75分鐘雙人訂製舒緩身體護理

優惠價（2位）： $2,980｜人均$1,490｜原價$5,850

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香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



母親節香港按摩推介【2】香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN——人均不用$1,000／按摩+護理+打卡下午茶全包／限量買1送1

香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN，最平人均不用$1,000就可享受按摩、護理、歎茶打卡等一站式體驗！水療中心空間寬敞且私密，啱晒安排作為半日的高質按摩體驗！而酒店推出母親節限定優惠，雙人90分鐘金色療癒按摩及刮痧面部護理限量買1送1！

另一雙人90分鐘泰式香薰推油按摩或排毒按摩亦推出55折優惠，有足足90分鐘泰式香薰推油按摩體驗，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟（總值$300），超高性價比！👉🏻即搶母親節68折按摩優惠

重點推介套餐

雙人90分鐘金色療癒按摩及刮痧面部護理

~60分鐘身體療程

~30分鐘煥活刮痧面部護理

~養生花茶和水療小食



雙人90分鐘泰式香薰推油按摩或排毒按摩

～90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩

～滋潤手部護理蜜蠟（2位）

～養生花茶和水療小食



👉🏻即搶母親節限量買1送1按摩優惠

香港海洋公園萬豪酒店｜雙人90分鐘金色療癒按摩及刮痧面部護理

優惠價錢（2位）：$1,875｜人均$937｜原價$3,630

香港海洋公園萬豪酒店｜雙人90分鐘泰式香薰推油按摩或排毒按摩 送手部護理蜜蠟

優惠價錢：$1,888｜人均$944｜原價$3,410

＊以上均配送養生花茶和小食；需提前預訂

👉🏻即搶母親節68折按摩優惠

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



母親節香港按摩推介【3】香港帝苑酒店——55折歎名牌SPA／免費雙人午餐

香港帝苑酒店Sky Club & Spa連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項，酒店質素有保證。SPA設於尖沙咀17樓，擁有一覽無遺的空中泳池，環境優雅寧靜。其中推介媽孖Mia！90分鐘雙人水療按摩護理，以薰衣草依蘭依蘭香薰促進淋巴及血液循環，按摩後更可享受免費Crown Club雙人午餐；以及免費使用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！酒店現時更有母親節優惠，指定套餐僅55折，就可歎到名牌高質酒店Spa！👉🏻踏上你的療癒之旅！

重點推介套餐

媽孖Mia！90分鐘雙人水療按摩護理

～薰衣草依蘭依蘭香薰按摩60分鐘

～舒緩腿部按摩30分鐘

～免費Crown Club雙人午餐

～當天水療中心桑拿及健身室通行証

～Sky Club精選Twinings養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥



75分鐘單人帝苑水療按摩

～深層肌肉按摩75分鐘

～免費Crown Club單人下午茶套餐

～當天水療中心桑拿及健身室通行証

～Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥



👉🏻踏上你的療癒之旅！

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜媽孖Mia！90分鐘雙人水療按摩護理

優惠價（2位）：$2,680｜人均$1,340｜原價$4,840

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜75分鐘單人帝苑水療按摩

優惠價：$1,080｜原價$2,642

👉🏻55折體驗極致放鬆

香港帝苑酒店 Sky Club & Spa

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



母親節香港按摩推介【4】香港康得思酒店「川」水療中心——櫻花按摩／獲獎酒店水療／低至72折

母親節當然要有奢華享受！香港康得思酒店「川」水療中心榮獲雜誌《Time Out Hong Kong》2024推介、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及Spa China 2023年度養生服務大獎三甲之一，保證有舒適體驗！酒店水療還有母親節限定優惠，90分鐘奢華逆齡之旅水療體驗83折，可享受櫻花按摩油按摩、喜馬拉雅鹽身體磨砂或30分鐘臉部護理等；另外淋巴按摩套餐，亦有72折！👉🏻 按摩低至72折

重點推介套餐

90分鐘奢華逆齡之旅水療體驗

～60分鐘櫻花按摩油按摩

～30分鐘喜馬拉雅鹽身體磨砂或30分鐘臉部護理

～$300療程禮券

～水療中心一日通行證

～3小時免費停車



淋巴按摩1小時30分鐘套餐（需預約）

～1小時30分鐘淋巴按摩

～$300療程禮券

～水療中心一日通行證

～3小時免費停車



👉🏻按摩低至72折

香港康得思酒店｜90分鐘奢華逆齡之旅水療體驗

優惠價（1位）：$1,680｜原價$1,903

優惠價（2位）：$3,160｜人均$1,580｜原價$3,806

香港康得思酒店｜淋巴按摩1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,240｜原價$1,705

＊需提前預約

👉🏻 按摩低至72折

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



母親節香港按摩推介【5】Melo Spa——「偽出國」體驗／海景SPA／低至49折／送$600禮券

近近地去沙田都能有高質的「偽出國」體驗！沙田凱悅酒店Melo Spa水療中心推出母親節限定49折優惠，做完Spa可免費任用恆溫泳池、健身室等，兼送美點下午茶，可靜靜感受遠離繁囂的寧靜，即使只是花半日時間，都能深度放鬆！其中雙人Melo特色按摩更額外贈送$300水療中心禮券兩張！👉🏻 開啟你的療癒之旅

重點推介套餐

雙人Melo特色按摩

～60／90分鐘雙人Melo特色按摩

～雙人水療室內體驗水療療程

～於咖啡廳免費享用雙人沙田美點下午茶

～療程當日免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施

～6小時免費泊車1輛

～2張價值$300的Melo Spa水療中心禮券於下次惠顧使用

～Tea Chateau養生茶&花茶各2杯



👉🏻 開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人60分鐘Melo特色按摩

優惠價（2位）：$2,148｜人均$1,074｜原價$4,298

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人90分鐘Melo特色按摩

優惠價（2位）：$2,610｜人均$1,305｜原價$5,220

👉🏻 開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



母親節香港按摩推介【6】Queen's Beauty&Spa——浸住浴煲劇／享受母女私密時光／獨家買1送1

想與媽咪享受溫馨的母親節私密時光，不妨試試Queen's Beauty&Spa！水療中心主打沉浸式Spa體驗，設高私隱度獨立房間、特色玫瑰酒氣泡浸浴及水療私人影院，啱晒母親節來一趟母女談心之旅！其中135分鐘漂浮之境Spa套餐，主打皇牌瑞典式淋巴按摩，還可獨家升級漂浮無重體驗（限30套），以及熱磁深層放鬆肌肉按摩療法，幫助舒緩神經、深入肌膚，促進血液循環、淋巴排毒，及改善水腫，適合經常為家庭操勞的媽咪！現有買一送一優惠！👉🏻體驗極致放鬆

重點推介套餐

135分鐘漂浮之境SPA

～皇牌瑞典式淋巴按摩（45分鐘）

～獨家升級漂浮無重體驗（限量30套）

～熱磁深層放鬆肌肉按摩療法（45分鐘）

～溫熱眼部舒緩疲勞護理（45分鐘）



👉🏻體驗極致放鬆

Queen's Beauty & Spa｜135分鐘漂浮之境SPA

優惠價錢（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

＊水療浸浴時新增私人投影服務

👉🏻體驗極致放鬆

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心206至209室 / 香港銅鑼灣希慎道1號18樓01室



香港按摩SPA推介【7】TONY BLACK——韓國知名護膚及化妝品牌／買1送1／人均$349

TONY BLACK是由韓國知名護膚及化妝品牌TONYMOLY授權成立的韓式美容護理中心，主打韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，讓媽咪的肌膚有如韓劇女主角般，素顏都能自帶水光感！其中90分鐘韓式紓活療癒護理，有45分鐘的香薰按摩，再加45分鐘的韓式頭部撥筋及熱敷肩頸按摩，全方位舒緩媽咪繃緊的身體，啱晒都市女性！現有優惠低至人均$349！👉🏻買1送1優惠

重點推介套餐

90分鐘韓式紓活療癒護理

～韓式基本香薰按摩（45分鐘）

～韓式頭部撥筋及熱敷肩頸按摩（45分鐘）

～護理前後送上韓國花茶及特色茶點



👉🏻買1送1優惠

TONY BLACK｜90分鐘韓式紓活療癒護理

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,396

👉🏻即告別疲勞

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室及13樓1301-1302室／香港銅鑼灣希慎道1號15樓01室



母親節香港按摩推介【8】Modern Thai——曼谷之旅／多款泰式按摩／精緻糕點／2人同行75折

想帶媽咪去旅行但又無時間？不如去Modern Thai讓媽咪感受身處曼谷的出國體驗！Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，以及濃濃的「泰式招待」，按摩不但附送滋潤手膜足膜，療程後更可以歎件精緻泰式糕點，就像身處曼谷般寫意！水療中心現時兩大套餐都有2人同行75折優惠！

👉🏻泰式按摩75折優惠💆🏻‍♀️

重點推介套餐

Stress Away草球＆精油泰式按摩（120分鐘）

～50分鐘泰國草本草球護理+50分鐘獨家純天然香薰精油按摩

～自選項目（4選1）：刮痧／耳燭／肚燭／胸部按摩（20分鐘）

～附送手膜＋腳膜

～泰式香茅茶



Better Me（120分鐘）

～50分鐘熱石能量導入按摩+50分鐘獨家純天然香薰精油按摩

～自選項目（4選1）: 刮痧／耳燭／肚燭／胸部按摩（20分鐘）



👉🏻泰式按摩75折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai｜Stress Away草球＆精油泰式按摩／Better Me

優惠價（2位）：$1,970｜人均$985｜原價$2,560

＊須提前預約

👉🏻泰式按摩75折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



母親節香港按摩推介【9】Mira Hotel Spa——連續三年香港最佳日間水療／米芝蓮下午茶／低至46折

追求高質素打卡Spa必去！人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮。水療中心擁有奢華的室內無邊際泳池，以及罕有的漂浮水床，「港式茶敘 水療悠享」療程更包埋平時價位不低的米芝蓮推薦食府國金軒下午茶，超有性價比，啱晒歎完Spa同媽咪一齊High Tea！另外，60分鐘的深層煥活按摩療程，則以溫熱按摩，幫助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，適合繁忙的都市人！現有46折優惠！👉🏻低至46折優惠🔥

重點推介套餐

港式茶敘 水療悠享

～The Mira 按摩療程 90分鐘／活肌舒緩按摩療程 90分鐘

～療程當日享用健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床、1小時無邊際泳池

～於米芝蓮推薦食府國金軒内品嘗以香港飲食文化為靈感的精緻下午茶



60分鐘深層煥活按摩療程

～特別調製的按摩油混合迷迭香及西柚成份，幫助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環

～療程當日享用健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床、1小時無邊際泳池



👉🏻低至46折優惠🔥

Mira Hotel Spa｜90分鐘港式茶敘 水療悠享

優惠價：$3,300｜人均$1,650｜原價$4,508

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層煥活按摩療程

優惠價：$770｜原價$1,640

👉🏻低至46折優惠🔥

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



母親節香港按摩推介【10】中環香港美利酒店——獨享蒸汽或桑拿設施／零打擾／獨家6折

想真正享受無人打擾的母女世界？中環香港美利酒店Wellness at The Murray的雙人護理套房，設有私人獨立蒸汽或桑拿設施，可獨享整個房間，不用擔心要與陌生人共處一室時會出現的尷尬！其中90分鐘的Power of Bespoke按摩，更是使用國際級品牌Grown Alchemist及逾3,000種精油組合，還可享受完全客製化的按摩體驗，現時更有最低6折優惠！👉🏻 獨家6折起

重點推介套餐

專屬悠閒水療套餐

90分鐘Power of Bespoke 按摩＋私人蒸汽或桑拿室＋健身室＋游泳池＋小食



舒壓養髮療程

60分鐘舒壓護髮療程＋20分鐘專業養髮諮詢



中環香港美利酒店｜專屬悠閒水療套餐

優惠價： $1,880｜原價$2,680

中環香港美利酒店｜舒壓養髮療程

優惠價：$1,088｜原價$1,800

👉🏻 獨家6折起

中環香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號



母親節香港按摩推介【11】Me Time Massage——全身穴位按摩、淋巴排毒、熱石按摩／獨家8折

擔心酒店Spa的奢華氣氛令媽媽有壓力？位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業至今一直大受歡迎，中心氣氛恬靜舒適，有如「鬧市中的綠洲」，有別於酒店Spa的奢華風格，中心環境配色柔和、空間感十足，可毫無壓力地享受按摩，而且位於銅鑼灣，按完摩還可在附近找間靚靚打卡餐廳食飯，啱晒母親節慶祝！重點推介90分鐘全身穴位按摩、90分鐘淋巴排毒按摩以及90分鐘熱石按摩，各具不同療效，價錢低至$574！👉🏻獨家8折👯‍♀️

重點推介套餐

全身穴位按摩90分鐘

～幫助舒緩壓力及身體痛楚



淋巴排毒按摩90分鐘

～幫助促進淋巴循環，讓身體排出廢物及水份



熱石按摩90分鐘

～幫助深層放鬆肌肉、促進血液循環



👉🏻獨家8折👯‍♀️

Me Time Massage｜全身穴位按摩（90分鐘）

優惠價：$574.4｜原價$718

Me Time Massage｜淋巴排毒按摩（90分鐘）

優惠價：$654.4｜原價$818

Me Time Massage｜熱石按摩（90分鐘）

優惠價：$734.4｜原價$918

👉🏻獨家8折👯‍♀️

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略