沙田帝逸酒店自助餐買一送一!人均$230+任食生蠔龍蝦｜母親節適用

酒店自助餐買1送1｜沙田帝逸酒店自助餐優惠｜母親節活動｜沙田帝逸酒店自助餐獨家限時買1送1優惠，母親節期間更有買2送1！酒店全新主題「堂弄鮮嚐．海鮮饗宴」自助餐，可任食即開生蠔、鐵板燒鵝肝、日本直送油甘魚、堂灼海鮮等，仲有近年爆紅的杜拜朱古力甜品，一個價錢食盡多款美食！想知優惠幾時開搶，即看下文！



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沙田帝逸酒店自助晚餐｜買1送1＋母親節買2送1！加$162起帶多1位小朋友

沙田帝逸酒店Alva House推出全新「堂弄鮮嚐．海鮮饗宴」主題自助餐買1送1優惠，還可額外加$162起帶多1位小朋友*。母親節期間更有限時買2送1優惠！優惠由2026年4月23日早上11:00至5月3日23:59開搶，4月23日至5月31日可以兌換，記得較定鬧鐘！

沙田帝逸酒店自助餐優惠

開售時間：2026年4月23日早上11:00至5月3日23:59

優惠兌換日期：2026年4月23日至5月31日

*兒童年齡：5歲至11歲

🕛 4月23日11AM開賣

沙田帝逸酒店自助餐｜環境採光感十足 設兒童專區

沙田帝逸酒店Alva House裝修時尚企理，餐廳設採光感十足的落地玻璃，氣氛舒適優雅，用餐毫無壓力。而孩童區更是另一大加分位，讓小朋友可邊食邊玩，家長安心用餐。

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沙田帝逸酒店自助餐｜特設「璀璨盛放母親節饗宴」 免費花藝工作坊

此外，酒店將推出「璀璨盛放母親節饗宴」活動，除2樓逸軒外設有打卡位，客人於5月3日、9日或10日惠顧早午自助餐，更可參加花藝相框工作坊，親手製造小禮物送給媽咪！

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沙田帝逸酒店自助餐｜油甘魚日本原條直送 席前即切即煮

沙田帝逸酒店Alva House全新「堂弄鮮嚐．海鮮饗宴」主題自助餐，主打一系列堂弄即煮美食，包括即灼海鮮、即切油甘魚、即炸炸物、即燒韓泰串燒等，其中油甘魚更是原條由日本直送，在席前即切即煮，鮮味十足！值得一提，餐廳加入了全新的「沙田三寶」：紅燒乳鴿、雞粥、豆腐花，一個價錢便可試盡多國菜式及本土風味美食。

$230起歎沙田三寶

沙田帝逸酒店自助晚餐｜海鮮超多選擇 即開生蠔／凍龍蝦

沙田帝逸酒店Alva House除了招牌主題美食外，當然不少得回本必食的冰鎮海鮮，例如麵包蟹、 鱈場蟹腳、凍龍蝦、翡翠螺及即開生蠔，選擇多多，絕對是海鮮控的一大福音。值得一讚，凍龍蝦肉一剝就甩之餘，還保持肉質完整結實和有光澤，絕對要Encore！

🕛 4月23日11AM開賣

炸物方面，重點推介炸得芳香四溢的麥啤酒漿炸魚、炸魷魚、炸虎蝦，不但炸得外皮金黃酥脆，而且帶有淡淡麥香，虎蝦更是大大隻，可以連殼吃。如果對潮州滷水情有獨鍾，更加不能錯過煎蠔餅、滷水鴨、生腸、大墨魚等地道潮州菜，味道鹹香與甘甜交織，十分惹味！

沙田帝逸酒店自助晚餐｜甜品區Häagen-Dazs雪糕+爆紅杜拜朱古力任食

提提大家，記得留肚吃甜品！今季自助餐不但有多款Häagen-Dazs雪糕以及自家製意大利雪糕任君選擇，而且還有近期爆紅的杜拜朱古力系列甜品，如杜拜朱古力脆脆麻糬蛋糕、士多啤梨香草忌廉杜拜朱古力杯，以及杜拜朱古力撻等。此外還有楊枝甘露布甸、意大利芝士餅、巴斯克芝士蛋糕、玫瑰洛神花糕等特色糕點，甜品控可慢慢試！

任食杜拜朱古力😋$230起

沙田帝逸酒店自助餐｜母親節自助晚餐（適用於5月9日至5月10日）

優惠價（3位）：$1,817起｜人均$605起｜原價$2,607起

沙田帝逸酒店自助餐｜自助晚餐（+$282多1位小童）

優惠價（3位）：$1,218起｜人均$406起｜原價$2,233起

沙田帝逸酒店自助餐｜自助晚餐

優惠價（2位）：$936起｜人均$468起｜原價$1,716起

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沙田帝逸酒店自助餐｜早午餐必食燒頂級西冷＋珍寶朱古力雪山／紅白酒任飲

酒店的自助午餐亦同樣出色！不但有燒頂級西冷、香草三文魚、鐵板燒鴨肝、日式天婦羅及炸物、爐端燒等等，還可以任食多款海鮮冷盤刺身，包括龍蝦鉗及蟹腳，而逢星期六及公眾假期的限定自助早午餐，海鮮更加入即開生蠔！

甜品方面，自助早午餐同樣提供手工意式雪糕及Häagen-Dazs雪糕，還有必食的珍寶朱古力雪山，而且可無限暢飲氣泡酒、紅白餐酒、雞尾酒、汽水、果汁及港式奶茶，絕對能夠滿足大家的味蕾！

🕛 4月23日11AM開賣

沙田帝逸酒店自助餐｜母親節自助早午餐（適用於5月9日至5月10日）

優惠價（3位）：$1,242起｜人均$414起｜原價$1,782起

沙田帝逸酒店自助餐｜平日自助午餐（+$162多1位小童）

優惠價（3位）：$690｜人均$230｜原價$1,265

沙田帝逸酒店自助餐｜平日自助午餐

優惠價（2位）：$528｜人均$264｜原價$968

$230起歎沙田三寶

沙田帝逸酒店自助餐｜周末自助早午餐（+$222多1位小童）

優惠價（3位）：$954｜人均$318｜原價$1,749

沙田帝逸酒店自助餐｜周末自助早午餐

優惠價（2位）：$732｜人均$366｜原價$1,342

🕛 4月23日11AM開賣

地址：香港新界沙田源康街1號



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