黃金海岸酒店自助餐買1送2優惠|母親節送花膠+任食海鮮乳豬$173起

屯門黃金海岸酒店自助餐獨家快閃優惠｜母親節去邊慶祝？屯門黃金海岸自助餐推出獨家快閃買1送2及買1送1優惠，最平人均$173就食到，優惠更可在母親節期間使用，啱晒帶媽咪去慶祝！自助餐以「海鮮巡禮」為主題，提供多款即燒海鮮，每位食客更可獲贈法式焗龍蝦米多一客；母親節晚餐時段，媽咪還可獲贈鮮奶燉花膠及桃膠一份，非常抵食，即睇優惠幾時開搶！

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自助餐快閃優惠｜母親節適用！額外加推買1送2／食足3.5小時

母親節到哪裡慶祝？屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳，先前買1送1優惠反應熱烈，因此自助午餐及晚餐將額外加推快閃買1送2，優惠由2026年4月20日至4月26日開搶（包加一），4月21日至5月31日可兌換，並可用於母親節，而且用餐時間更有足足3.5小時！快閃優惠只做7天，記得較定鬧鐘！

⏰加推買1送2

自助餐快閃優惠｜餐廳走歐式奢華風格 鄰近黃金海岸沙灘

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳裝修走歐式奢華風格，設開揚的落地玻璃，以及英式半圓形卡位，座位舒適；而戶外空間綠意盎然，別具渡假氣氛。此外，餐廳旁邊就是黃金海岸沙灘，享受完美食後，還可到海邊走走，享受慢活的生活節奏。

餐廳走歐式奢華風格，鄰近黃金海岸沙灘，可在飯後散步。（官方圖片）

自助餐快閃優惠｜酒店兒童設施 非住客一樣用得

吃自助餐最怕小朋友「坐唔定」，弄得自己忙著照顧他們而無法享受美食！而黃金海岸酒店設有多個室內及戶外遊樂設施，當中不少更是不用入住也能體驗，例如飛天鋼索、至Kids遊樂園等，讓小朋友在這裡放放電最適合不過！

⏰明天開賣

＊部份設施為收費項目



自助餐快閃優惠｜設戶外炭烤區 每位送法式焗龍蝦米多+媽咪額外送鮮奶燉花膠及桃膠

聆渢咖啡廳自助餐以《海鮮巡禮》為主題，自助晚餐主打多款即燒海鮮、肉類，包括蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白、原條秋刀魚等，海鮮的甘甜伴隨獨特的炭香味，別具風味。此外，每位食客更可獲贈法式焗龍蝦米多（Lobster Thermidor）一客，濃郁的奶香味夾帶龍蝦的鮮甜，非常惹味！

而另一大加分位，就是在5月8日至10日母親節期間，帶埋媽咪食自助晚餐，媽咪仲可以額外獲贈一份鮮奶燉花膠及桃膠，到時肯定甜到入心！

⏰$173起就食到

自助餐快閃優惠｜新推兩款滋補美食 炭烤區必試原隻烤乳豬

餐廳亦有一系列冰鎮海鮮，如紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦等；熱盤方面亦同樣豐富，其中必試最新推出的姬松茸赤肉燉竹絲雞，及鮑汁花膠燜海參，兩款滋補美食。芳香的姬松茸滲入鮮美的赤肉竹絲雞肉內，味道鮮甜無比，值得一試！而在周末及公眾假期，炭烤區更有原隻即燒炭烤乳豬，肉食控定不能錯過！

⏰限時優惠

甜品方面，餐廳提供多款糕點，如黑森林蛋糕、雜莓慕絲蛋糕、士多啤梨拿破崙等，還有自家製梳乎厘班戟，可搭配不同的水果。餐廳亦貼心地設有兒童專屬的甜品小天地，有朱古力噴泉、啫喱糖、芒果布甸等小朋友必定喜歡的甜品，啱晒爸爸媽媽帶埋小朋友去吃！

⏰即搶買1送2

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助晚餐買1送2優惠

用餐時間：下午6時30分至10時

優惠價（3位）：$930起｜人均$310起｜原價$1,914起

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助晚餐買1送1優惠

優惠價（成人）：$886起｜人均$443起｜原價$1,772起

優惠價（兒童）：$526起｜人均$263起｜原價$1,096起

優惠價（長者）：$646起｜人均$323起｜原價$1,292起

⏰限量優惠

自助餐快閃買1送2｜設自助午餐／周日早午餐 同樣可任食海鮮

如果想享受早上或下午的休閒時光，餐廳亦提供周日自助早午餐及自助午餐，一樣可任食海鮮，以及享受戶外燒烤區的美食，在預訂時更可選擇室內或室外用餐。而當中精選菜式包括薑蔥豆豉雞、櫻花蝦炒飯、川醬炒蝦仁、紅酒燴牛尾等，美食更會因應供應情況不時更新。

⏰$173起就食到!

周日自助早午餐及自助午餐，同樣可任食海鮮。（官方圖片）

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助午餐買1送2優惠

用餐時間：中午12時至下午2時30分

優惠價（3位）：$519起｜人均$173起｜原價$1,104起

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助午餐買1送1優惠

優惠價（成人）：$490起｜人均$245起｜原價$1,118起

優惠價（兒童）：$346起｜人均$173起｜原價$810起

優惠價（長者）：$430起｜人均$215起｜原價$964起

⏰快閃優惠

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜周日早午餐買1送1優惠

用餐時間：周日早上11時30分至下午3時

優惠價（成人）：$610｜人均$305｜原價$1,118

優惠價（兒童）：$454｜人均$227｜原價$832

優惠價（長者）：$538｜人均$269｜原價$986

＊兒童為3-11歲、長者為65歲以上

⏰限量即搶

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

交通：港鐵屯門站轉乘K51或K53，於黃金泳灘站下車。



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