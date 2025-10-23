長者旅行優惠14大｜樂悠咭可享！機票85折+$30坐纜車+博物館半價
長者優惠｜長者旅行優惠｜長者玩樂優惠｜持有長者咭或樂悠咭的長者，如想出外走走，其實有很多選擇。除了本地遊之外，就連坐飛機去外地旅行都有優惠，讓老友記可盡情遊山玩水。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合14個長者旅遊優惠，其中有航空公司更推出85折來回機票，詳情即睇下文！
長者優惠【1】大灣區航空 ── 飛日本、富國島等地方85折
60歲或以上的長者，即日至2026年11月30日，於大灣區航空購買東京、大阪、仙台、札幌、台北、泰國、富國島、馬尼拉、舟山、泉州、徐州航點的來回機票，可享85折。優惠適用於即日至2026年3月28日。詳情可瀏覽官方網站。
不適用旅遊日期：2025年12月20日至2025年12月25日，2026年2月13日至2026年2月 21日
長者優惠【2】昂坪360 ── $30長者來回纜車優惠
昂坪360推出最新長者優惠，即日至11月28日期間的星期一至星期五，以及11月16日長者日，60歲或以上的老友記於售票處出示有效樂悠咭，購買昂坪360來回纜車標準車票，可享優惠價$30（原價$155）！
查詢電話：3666 0606
長者優惠【3】山頂纜車 ── 優惠套票低至$38
持長者咭人士，可以優惠價購買山頂纜車推的門票，包括山頂纜車紅鑽尊享特快尊屬通道、山頂纜車＋凌霄閣摩天台428單次入場套票、山頂纜車車票、凌霄閣摩天台428、早晨優惠套票以及美樂體驗館入場票。
山頂纜車紅鑽尊享（特快尊屬通道）：$149起
優惠套票（來回或單程；山頂纜車＋凌霄閣摩天台428單次入場）：$68起
山頂纜車車票／凌霄閣摩天台428：$38起
早晨優惠套票：$71
美樂體驗館入場票：$13
電話：2849 0668
長者優惠【4】海洋公園 ── 樂悠咭持有人門票$100、65歲以上免費
長者持樂悠咭購買海洋公園標準門票，只需$100。65歲或以上長者，只需出示長者咭即可免費進場。
電話：3923 2323
長者優惠【5】香港迪士尼樂園 ── 樂悠咭持有人門票$100
持樂悠咭或60至64歲持有效香港身份證的長者，可以優惠價$100元購買1日門票。
查詢電話：3550 3388
長者優惠【6】濕地公園 ── 65歲以上長者$15門票
65歲以上的長者可以$15購買單次入場票，亦可分別以$50及$25，購買全年及半年年證。
查詢電話：2617 5218
長者優惠【7】香港摩天輪 ── 65歲以上長者$10
香港摩天輪提供長者優惠，凡65歲以上的長者，只要在購票時出示有效證件，可以$10購買摩天輪門票。
查詢電話：2339 0777
長者優惠【8】M+博物館 ── 長者會員免費睇展、優惠門票8折
60歲或以上長者可以優惠價$100購買M+全館通行門票（原價$190），參觀展覽。此外，老友記亦可以$300登記成為全年會籍的M+長者會員，享受專屬參觀時段、優先入場、優先預購門票、免費參觀指定展覽等福利。此外，購買指定標準放映節目門票更可享8折優惠。
查詢電話：2200 0022
長者優惠【9】故宮文化博物館 ── 60歲以上長者門票半價
60歲或以上長者，只要出示有效證件，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。
標準門票：$35（原價$70）
全館通行門票：$115起（原價$230起）
特別展覽門票：$95起（原價$190起）
查詢電話：3761 6688
長者優惠【10】康文署博物館 ── 長者通行證$25
60歲或以上高齡人士可以$25優惠價購買博物館通行證，無限次參觀17間康文署轄下的博物館，以及享有多項優惠，涵蓋購物、餐廳、主題公園等。
博物館通行證：$25（原價$50）
長者優惠【11】香港杜莎夫人蠟像館 ── $255優惠門票
65歲或以上長者持有長者咭即可以優惠價$255（原價$300）購買最多2張標準入場門票。
標準入場門票：$255（原價$300）
查詢電話：2849 6966
長者優惠【12】Neway 卡啦OK ── 長者限定優惠9折
長者光顧Neway 卡啦OK可享有人頭優惠收費9折。
長者優惠【13】嘉道理農場 ── 60歲或以上$20／觀光巴士$15
60歲以上長者逢星期一至日及公眾假期到訪嘉道理農場，可以$20優惠價購買門票。園內更設有觀光巴士，長者如果行走疲累可以考慮乘搭，60歲或以上巴士費用為$15。
門票：$20（原價$50）
觀光巴士收費：$15（原價$20）
長者優惠【14】天星小輪有限公司 ── $2乘船優惠
除了陸地上的交通工具，長者乘坐天星小輪亦可享優惠。持樂悠咭、長者八達通的老友記，每程可以低至$2的乘船優惠。
查詢電話：2367 7065
